Las celebrities a las que los españoles elegirían para disfrutar de las Campanadas

Las Navidades son unas fechas entrañables y muy familiares que invitan a las personas a compartir momentos de ilusión con sus seres queridos y a hacer una pausa en la rutina diaria y disfrutar del presente. Pero una vez pasada la Nochebuena y la Navidad, toca definir los nuevos propósitos que se quieren cumplir en el año próximo antes de que termine 2024.

En este sentido, y según los datos recogidos por TheFork en un estudio que ha realizado entre más de 9.000 usuarios, viajar más y disfrutar de más experiencias gastronómicas en restaurantes es un objetivo prioritario para un 63% de los españoles, seguido muy de lejos por el propósito de ahorrar dinero, elegido por un 17%; y apuntarse al gimnasio y comer bien, seleccionado por un 14%. Y aunque, vivir en paz con tus seres queridos es un comentario generalizado, únicamente un 6% del total ha señalado que tiene como prioridad discutir menos con su pareja.

Preguntados por el invitado ideal para compartir el último día del año y disfrutar de las uvas al grito de "¡Feliz Año Nuevo!", un 31% de los españoles escogería a un deportista como Rafa Nadal, Pau Gasol o Carolina Marín como la compañía perfecta. Mientras que un 27% prefiere a un cantante español como Dani Martín, Aitana o Lola Índigo que amenice la velada, un 19% considera que la carcajada es primordial y pasar un rato con Xuso Jones sería su opción preferida. El final del ranking de acompañante famoso perfecto lo protagonizan dos de las caras más conocidas del panorama de la televisión: David Broncano y Pablo Motos se sitúan en cuarto y quinto puesto, con un 17% y 6% respectivamente.

EL BURRITO SABANERO Y RAPHAEL, MEJORES CANCIONES PARA LA NAVIDAD

Con permiso de Mariah Carey, "Mi Burrito Sabanero" va camino de posicionarse como el hit más famoso de esta temporada. Este contagioso tema suena en bucle en todas las reuniones de familiares y amigos, según confirman un 30% de los usuarios encuestados. Otro artista que no puede faltar es Raphael con su éxito "Mi gran noche", una canción que invita a cantar a pleno pulmón. Pero no todo son clásicos, ya que Karol G se cuela en la lista y su tema "Si no te hubiera conocido", es la favorita para un 26% de los encuestados, mientras que el 14% restante prefiere el silencio musical en estas celebraciones para poner el foco en las conversaciones.

PROHIBIDO PREGUNTAR SI HAS GANADO PESO O VAS A TENER NIÑOS

Da igual los años que pasen o quién se siente alrededor de la mesa, hay preguntas que siempre entran en escena como una tradición más de estas fechas navideñas. En este sentido, un 62% de los españoles confirma que la pregunta que más les irrita son las que van en relación al peso ganado durante estas celebraciones. El 14% dice no soportar la pregunta sobre si van a tener niños o no y el 13% si se tiene pareja o no. Por último, para las que sí la tienen, la pregunta sobre si hay boda o no es la más incómoda, con un dato que asciende al 11%.

HABLAR DE POLÍTICA NO ESTÁ PERMITIDO SI QUIERES UNAS FIESTAS EN ARMONÍA

Además de las preguntas incómodas, en los encuentros navideños familiares siempre hay temas molestos que todos intentamos evitar, pero que finalmente acaban surgiendo. En este sentido, para un 63% de los encuestados, la política es el tema vetado si se quiere mantener intacto el espíritu navideño, mientras que la vida de los famosos y la religión se sitúan en segunda y tercera posición, con un 12% y 11% respectivamente. El fútbol y los últimos resultados de tu equipo favorito levantan suspicacias para un 9% del total y en último lugar, con un residual 4%, están las conversaciones alrededor del tiempo.