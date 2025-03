Crónica del Real Madrid - Sevilla: 4-2

El Real Madrid cerró su exitoso año 2024 con una sonrisa y buenas sensaciones gracias a su contundente victoria de este domingo en el Santiago Bernabéu ante un discreto Sevilla FC, al que goleó por 4-2 para poner un punto amargo a la despedida de la leyenda Jesús Navas y seguir la estela del nuevo líder de LaLiga EA Sports, el Atlético de Madrid.

El de Los Palacios jugó sus últimos minutos en un terreno de juego, pero su equipo mostró su versión habitual este año a domicilio y no le ayudó demasiado a que fuese una despedida mas 'dulce'. El campeón de Europa le sometió siempre que jugó en 'quinta' y prácticamente finiquitó la emoción antes del descanso, con nuevo gol de un Kylian Mbappé que confirmó que va a más pese a no jugar escorado a la izquierda.

Los homenajes previos por la victoria en la Copa Intercontinental, el último de los cinco títulos de este año para los merengues, y el reconocimiento a la carrera de Navas parecieron desconectar un tanto del partido al Sevilla. Demasiada ventaja para un Real Madrid que salió 'enchufado' y demostrando una vez más que da más sensación de empaque y orden cuando juega con dos hombres arriba y no con el tridente.

Los elegidos fueron Mbappé y Rodrygo Goes, con el brasileño partiendo desde la izquierda, donde el lateral fue Eduardo Camavinga, con Dani Ceballos entrando en el medio y Brahim Díaz ocupando el puesto del sancionado Vinícius Jr, al que su equipo no echó de menos esta vez ante un conjunto sevillista demasiado endeble y castigado a base de 'cañonazos'.

El primero fue en el minuto 10 y pareció evidenciar que Mbappé está ya finalmente aterrizado. El francés recibió libre de marca en la frontal, tiempo suficiente para girarse y lanzar un disparo, un tanto centrado, pero con mucha potencia que sorprendió a Álvaro Fernández para hacer su tercer tanto en sus últimos tres partidos. Diez minutos después, y después de que Isaac Romero llevase un susto a la grada tras una buena jugada colectiva, llegó otro potente disparo, esta vez de Fede Valverde, a la salida de un saque de esquina.

El choque estaba encarrilado y los visitantes no despertaron de su letargo, dejando además demasiados espacios para un equipo madridista mucho más dinámico en la circulación de balón y con Lucas Vázquez reviviendo sus vivencias de extremo al encontrar casi siempre una 'autopista' por su lado. Dos buenas ocasiones tuvo el de Curtis para hacer gol en estos primeros 45 minutos, pero un buen cruce de Kike Salas y una mala definición, se lo privaron.

El jugador gallego también tuvo tiempo de demostrar su buen hacer en forma de asistente y suyo fue el pase decisivo para que Rodrygo terminase de encarrilar el triunfo pasada la media hora de juego tras una jugada trepidante de los madridistas. Isaac Romero, en un despiste de los centrales, cabeceó a renglón seguido el 3-1, aunque eso no avivó demasiado a su equipo para acabar de volver a meterse en el partido antes del descanso.

BRAHIM SENTENCIA Y EL REAL MADRID AFLOJA

Sin embargo, el periodo de reflexión no le sentó bien al Real Madrid que fue el que salió dormido y cerca estuvo de pagarlo con el 3-2. Romero, tras un error de Thibaut Courtois en la salida de balón, no estuvo fino ante el portero belga para haber puesto emoción. La grada reaccionó dando un pequeño aviso a los locales de que no podían relajarse y la respuesta fue inmediata. El Sevilla dejó muestras de nuevo de cierta falta de intensidad cerca de su área y Valverde conectó con Brahim para poner el 4-1.

El tanto fue un jarro de agua fría definitivo para los de Xavi García Pimienta, que tampoco dudó en darle sus merecidos últimos minutos como futbolista al capitán Jesús Navas. El equipo de Ancelotti también fue bajando el ritmo favorecido por su ventaja y la poca resistencia visitante, aunque tuvo buenas opciones para la 'manita'.

Rodrygo y Mbappé, una individual y otra en la que 'pifió' su pase a Bellingham, las desperdiciaron. Romero, de lo mejor del Sevilla, se topó también con el palo y Dodi Lukebakio maquilló su flojo encuentro con un 4-2 que llegó tarde y con el Real Madrid volviendo a sestear tras sus cambios y pensando en un 2025 repleto de retos y con un enero ya de mucha exigencia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 4 - SEVILLA FC, 2 (3-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga; Brahim, Valverde, Ceballos (Modric, min.71), Bellingham (Asencio, min.77); Rodrygo (Güler, min.71) y Mbappé.

SEVILLA: Álvaro Fernández; Carmona, Badé, Gudelj, Kike Salas (Montiel, min.86); Juanlu (García Pascual, min.74), Agoumé, Lokonga (Bueno, min.86); Lukebakio, Romero (Peque, min.74) e Idumbo (Jesús Navas, min.65).

--GOLES.

1-0, minuto 10. Mbappé.

2-0, minuto 20. Valverde.

3-0, minuto 34. Rodrygo.

3-1, minuto 35. Romero.

4-1, minuto 53. Brahim.

4-2, minuto 86. Lukebakio.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego). Amonestó a Ancelotti (min.45+1) y Valverde (min.78), por el Real Madrid, y a Lokonga (min.12) y Salas (min.76), por el Sevilla.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.