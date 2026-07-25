Delcy Rodríguez cambia al jefe operativo de la Fuerza Armada y anuncia otras designaciones

Caracas, 24 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes nuevas designaciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), destacando entre ellas el nombramiento del mayor general Rubén Belzares Escobar como nuevo jefe del Comando Estratégico Operacional del cuerpo castrense y el de Pedro González Ovalles como responsable del Ejército.

"Anuncio la designación de los nuevos responsables del Comando Estratégico Operacional de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, quienes asumen la responsabilidad de seguir fortaleciendo nuestra capacidad operativa y defensiva, en resguardo de la soberanía, la independencia y la paz de la República", dijo Rodríguez en Telegram.

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La mandataria destituyó de esta manera a Rafael Prieto Martínez, nombrado en marzo, y puso en su lugar a Belzares Escobar, quien hasta hoy era el jefe del Ejército.

Asimismo, detalló que Víctor Bojas Trujillo será el segundo al mando del Comando Estratégico Operacional y José Freitas el comandante del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai).

También decidió cambiar a seis de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi), "encargados de garantizar la seguridad, la defensa estratégica y la coordinación operativa en todo el territorio nacional".

Nombró a Javier Magallanes como comandante de la Redi occidental, en sustitución de Pedro González; a Carlos Solórzano en la insular y en reemplazo de Víctor Borjas; a Romeri Domínguez en Los Llanos y en relevo de Gustavo Serrano.

Al frente de la Redi oriental estará Denny Ferrer, en la de Guayana el comandante Miguel Yilales y en la capital Carlos Villamizar.

"Confío plenamente en que cumplirán esta misión con lealtad, disciplina y el más alto sentido del deber, honrando el legado de nuestro Padre Libertador Simón Bolívar y el compromiso permanente de la FANB al servicio del pueblo venezolano", añadió la mandataria.

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Los nombramientos ocurren en medio de la gestión de la tragedia causada por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace un mes, que afectó la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira, cercano a Caracas, y que ha dejado más de 5.500 fallecidos. EFE