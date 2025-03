Milla: "No hemos estado al nivel de intensidad que teníamos que tener"

Getafe (Madrid), 21 dic (EFE).- Luis Milla, centrocampista del Getafe, aseguró este sábado, después de perder 0-1 contra el Mallorca, que su equipo no tuvo la intensidad necesaria para afrontar un duelo ante un rival de la zona alta de la clasificación.

"Estamos cabreados por la derrota. Creo que hoy no hemos estado al nivel de intensidad que teníamos que tener para este partido. Muy fastidiados todos, los jugadores y la afición. Hay que recapacitar sobre lo que pasa en este inicio de temporada y volver con más fuerza tras el parón", dijo en declaraciones a DAZN.

El centrocampista del conjunto azulón recordó que el Mallorca acudió a la cita "en una dinámica muy buena y en una clasificación espectacular" y él y sus compañeros no dieron la talla.

"Pero no hay que fijarse en el Mallorca, tenemos que fijarnos en nosotros. Hoy no hemos estado al nivel que se requería. Todos estamos preocupados por como estamos en la clasificación, no nos están saliendo las cosas. Hay que hacer autocrítica todos, para ver qué tenemos que mejorar y analizar qué podemos hacer mejor", finalizó.