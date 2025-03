Isa Pantoja se marcha a Nueva York a pasar las Navidades con su marido y su hijo

Isa Pantoja ha decidido pasar Navidad fuera de España junto a su marido y su hijo Albertito. El lugar elegido ha sido Nueva York, una manera de quitarse del medio después de toda la polémica que ha habido con su familia en los últimos meses.

Este sábado, 21 de diciembre, los tres se han dejado ver en el aeropuerto de Madrid y allí la joven ha desvelado que no quiere tener un acercamiento con su madre en 2025: "no, prefiero quedarme como estoy" aunque sí que desea que "todo vaya genial para todo el mundo".

En cuanto a cómo lleva su embarazo, ha confesado que está "muy bien, como siempre, no tengo molestias, es que apenas se me nota", aunque y "lo importante es que salga todo bien".

La joven espera que venga un niño: "sí" y si lo es, ya tiene una lista de posibles nombres: "Tengo posibilidades, pero no hay ninguno que me encante, yo creo que voy a seleccionar de la lista cuatro que me guste y de los que elija que diga él cuál le gusta más y de chica tengo tres que me gusta mucho".

También ha hablado sobre cómo ve a su prima Anabel en su faceta de mamá, desvelando que "muy bien, está llevándolo, días sin dormir como toda mamá y ella está con su madre, con su pareja, nada apoyándola, ayudándola y lo está llevando bastante bien, quitando alguna cosilla, pero la niña está genial y yo deseando ir a verla, a ver si en enero puedo ir".

Por último, la colaboradora de televisión explicaba que este viaje a Nueva York no es una manera de alejarse de su familia, ya que se trata de "un viaje en Navidad".