La baja tasa de natalidad afectará a la economía y al sistema de pensiones de Colombia

Bogotá, 20 dic (EFE).- La caída de la tasa de natalidad en Colombia, que entre enero y octubre de este año tuvo una reducción del 14,4 %, podría tener efectos negativos a futuro en la economía, la salud, la educación y el empleo debido al envejecimiento de la pirámide de población.

Así lo aseguró a EFE Ángela Vega, profesora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, al referirse a las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el jueves.

El informe del DANE indicó que entre enero y octubre de 2024 se registraron 371.777 nacimientos en Colombia, lo que representa una caída del 14,4 % frente a los 434.253 bebés nacidos vivos en el mismo periodo del año pasado.

"El problema de la caída de la fecundidad va a generar un envejecimiento de la pirámide poblacional, que no es únicamente un problema de Colombia, en Europa se ve con claridad", explicó Vega, doctora en demografía.

Según el DANE en 2023 hubo 515.549 alumbramientos, cifra que también cayó 10,1 % frente a 2022 y alcanzó el valor más bajo de los últimos 10 años.

"En estos momentos nuestra pirámide en edad de trabajar es robusta porque tenemos un colectivo de personas que tienen entre 15 y 50 años de edad, pero se va a acabar porque en 20 años ellos estarán en edad de pensionarse o a punto de lograrlo y detrás no hay una tasa de reposición", explicó la catedrática.

Igualmente, dijo que en Colombia "aún no se ha identificado la 'fórmula mágica' para que la fecundidad se reconstruya", dijo Vega, quien indicó que los países desarrollados "atraen migración de mujeres a las que les dan beneficios para que tengan hijos. En Colombia no es clara la situación, no es atractiva para la migración que se nutrió de la migración venezolana, que ya se detuvo".

A lo anterior se agrega que en el país funciona el sistema de prima media para las pensiones, lo que significa que el dinero es aportado por empleadores y cotizantes y se destina a una bolsa común de la cual salen los recursos para el pago de la mesada de los pensionados.

"Cuando ya no haya trabajadores que aporten al sistema de pensiones, este se va a resentir", alertó Vega.

El sistema de salud también se verá afectado pues en el futuro habrá una población más alta de personas de la tercera edad que sufrirán enfermedades de un mayor alto costo para ser tratadas.

Lo que puede pasar en Colombia es que si siguen las tasas de nacimientos como las de ahora, habrá años en los que nacerán unos 100.000 niños al año.

"Es una situación muy crítica porque estaríamos hablando de un crecimiento natural negativo, es decir, mueren más personas que los niños que nacen", explicó Vega.

Por último, la profesora concluyó que en Colombia el descenso sostenido de la tasa de natalidad puede llevar a la reducción de la fuerza de trabajo y el empleo, lo que puede afectar el crecimiento económico, la producción y la productividad de un país. EFE

(foto)