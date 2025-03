Cristina Pedroche revela en 'El Hormiguero' pistas definitivas sobre el vestido que lucirá en las Campanadas

A menos de dos semanas de dar las Campanadas en Antena 3 por undécimo año consecutivo, Cristina Pedroche ha visitado 'El Hormiguero' de Pablo Motos para despedir 2024 por todo lo alto y aumentar -todavía más si cabe- la expectación sobre el vestido con el que intentará dejar sin palabras una vez más a la audiencia el próximo 31 de diciembre desde la madrileña Puerta del Sol.

Y aunque su look es sin duda uno de los secretos mejor guardados hasta el último suspiro del año, la presentadora ha revelado algunas pistas de lo más significativas sobre cómo será un diseño para el que, como ha asegurado citando a su estilista de cabecera, Josie, "España no está preparada". ¿Podrá superarse después de verla retransmitiendo las uvas con diseños tan impactantes como surrealistas que se han convertido en lo más comentado de cada Nochevieja en la última década?

Promete que sí, ya que como ha adelantado, "no he dicho que lleve fluidos como tal. El año pasado la cosa iba relacionada con el agua, y este año quizá no se aleje mucho. Puedo ir de 'Frozen', quien sabe". "En la capa predomina un color, y por dentro predomina otro color. Son como dos colores, a lo mejor tres, pero no es rojo", ha desvelado, asegurando que "este año va a ser muy grande".

Otra "pista" definitiva que ha dado, cuando Pablo Motos le ha preguntado si es incómodo, es que como ha admitido "todavía no he podido probármelo porque no ha llegado a Madrid". "Es 'made in Spain', por supuesto. Quizá sea un traje que se lo pueda poner cualquier persona tenga el cuerpo que tenga", ha deslizado, dejando en el aire si podría "degradarse o romperse": "Me da rabia venir porque sois muy listos. Pero no se derrite", ha apuntado entre sonrisas.

Como ha revelado, el set de las Campanadas de Antena 3 cambia este año de ubicación. Tendrán un sitio diferente con una terraza más grande, lo que ha influido directamente en la elección de su look. "Ya no hay miedos de alturas, de anchos con el vestido, que puede ser muy grande. Es más Pedroche, es enorme. Todo está mega pensado, de la cabeza a los pies. No es un vestido, es un sueño, podrían haberlo hecho para Beyoncé o Lady Gaga para una MET", ha asegurado emocionada, dejando entrever que además podríamos llevarnos una inesperada sorpresa: "Lo mismo este año en vez de haber solo un 'chas' hay un 'chas chas chas'".

"Es mucho más sofisticado que unos globos de agua. Josie dice que España no está preparada para esto. Lo mismo mucho se llevan las manos en la cabeza. Me gustaría venir después de las Campanadas para explicarlo todo bien" ha expresado, confesando que "una vez que me lo ponga no puedo ir al baño y quizá Chicote me tenga que ayudar".

"Este año se guarda en mi casa y así estoy más tranquila. Viajamos en coches distintos y si se rompe salgo con él roto o como esté, en chándal. Si no llega no hay opción B", ha añadido, asegurando que no le importaría dar las Campanadas en vaqueros o en chándal si le sucediese algo a su look.

CRISTINA CONFIESA SUS DESEOS DE CASARSE POR LA IGLESIA CON DABIZ MUÑOZ EN 2025

Pero Pedroche no solo ha hablado de su vestido para Nochevieja en su visita a 'El Hormiguero', ya que para sorpresa de todos, y después de años afirmando que no tenía necesidad de casarse por la iglesia con Dabiz Muñoz tras su discreto e íntimo 'sí quiero' en 2015 en chándal, por el juzgado y sin la presencia de invitados, ha revelado que su deseo para 2025 es pasar por el altar con el chef.

"Pero primero Dabiz se tiene que arrodillar", ha apuntado entre risas, revelando que el cocinero tiene los mismos deseos que ella y preguntándoselo en directo, ya que se encontraba entre el público siguiendo la entrevista: "Marido, ¿te quieres casar conmigo o no?". "Yo sí a todo", ha respondido el creador de DiverXO con una sonrisa.

La fecha, todavía en el aire, aunque Cristina ha reconocido que podría ser "en 2025 que justo hacemos 10 años de casados. Haremos una fiesta o algo. Luego ya veremos el tema del vestido", ha afirmado.

A la salida del programa, acompañada por Dabiz, Pedroche ha reaccionado desde el coche con con una sonrisa a la pregunta de si tiene miedo a que David Broncano y Lala Chus -presentadores de las Campanadas en TVE- le vayan a quitar protagonismo.