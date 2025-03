El Valencia tiene un plan "llevadero" si desciende y no tiene "instrucciones" por Baraja

Valencia, 19 dic (EFE).- La presidenta del Valencia, Layhoon Chan, aseguró este jueves que no cuentan con ninguna "instrucción" por parte de Peter Lim para echar o mantener a Rubén Baraja, aunque la directora financiera del club, Inma Ibáñez, aseguró que la entidad tiene un plan financiero para que un eventual descenso fuera "llevadero" económicamente hablando.

En una rueda de prensa posterior a la junta general de accionistas, que se suspendió a los doce minutos de que la directiva del club, entre consejeros y ejecutivos, se sentaran sobre el estrado, Ibáñez recalcó que si el Valencia desciende, tienen "sus reservas y depósitos" para no sufrir financieramente.

"Si caemos a Segunda, la financiación tiene sus reservas y depósitos para que no haya ningún problema. Hasta que no estemos en el nuevo estadio, no vamos a pagar ni un duro", insistió Ibáñez.

"Hasta que empecemos en el nuevo estadio, no vamos a pagar nada (de los 325 millones de euros que han recibido de un crédito de Goldman Sachs). La parte que sí que tenemos que pagar, de 121 millones, está prevista en una situación de descenso", aseguró la directora financiera.

Así, afirmó que tienen "una reserva preparada en caso de descenso de 11 millones para poder pagarles" de los intereses. "Claro que me preocupa descender y no me gustaría estar en Segunda, pero sería llevadero".

Ibáñez defendió el nuevo crédito y dijo que el club "se va a endeudar más, y por ello pide una autorización de hasta 325 millones, pero gran parte de ello va a desaparecer cuando se venda Mestalla, el terciario y las oficinas. El remanente que queda se va a 25 años y cuando eso ocurra, habrá una deuda por debajo de la existente ahora y con los ingresos del Nou Mestalla".

Por su parte, Layhoon Chan insistió en que el club le da "todo el apoyo", porque es "una leyenda" y les "ayudó a salir de una situación similar hace dos temporadas".

"Tenemos confianza de que él puede llevar al equipo. Hace falta el ánimo y el apoyo que todos brinden al equipo porque es muy importante", comentó Chan, que dijo hablar con Baraja dos o tres veces por semana.

Preguntada por la continuidad del director deportivo, Miguel Ángel Corona, teniendo en cuenta que el Valencia acumula la peor racha liguera de su historia, así como el peor arranque de curso de sus noventa temporadas en Primera División, reivindicó que la gente no puede ver "el trabajo interno" del club.

"Yo no estoy diciendo que Corona sea el mejor director deportivo del mundo, pero está trabajando bajo muchas restricciones por nuestra situación financiera. Este es el mismo equipo que mostró todo su potencial la temporada pasada y se hizo un gran esfuerzo para mantener a la base y quizá no veis el resultado", reivindicó Chan.

"No es fácil trabajar en un entorno tan disruptivo. Necesitamos un entorno de estabilidad", concluyó la presidenta, que incidió en las numerosas restricciones económicas de la entidad. EFE

