Javier Padilla defiende el modelo de autobajas en Atención Primaria: "Es hacía donde tenemos que ir"

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido el modelo de autojustificación o autobajas en Atención Primaria, ya que considera que los profesionales sanitarios "tienen que estar para lo que tienen que estar" y "no ser validadores absolutamente de ningún proceso", como las bajas laborales que no requieren "ningún tipo de necesidad de atención clínica".

"Este tipo de procesos ya está en países como Reino Unido, Suecia o más recientemente en Portugal, donde se abordan mediante procedimiento de autojustificación, y creemos que eso es hacia donde tenemos que ir", ha explicado Padilla en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press.

De este modo, el secretario de Estado ha señalado que el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, recientemente aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, contempla las autobajas con el objetivo de desburocratizar y desgongestionar el sistema sanitario público.

Así, Padilla ha puesto el ejemplo de un los pacientes con migraña: "Cuando una persona con migraña se levanta con el dolor de cabeza tan intenso, lo primero que hace es tomarse la medicación. Lo siguiente es llamar a la empresa para decir que no va a ir. Y lo tercero es pedir cita en el centro de salud. Pero pedir cita en el centro de salud no es para mejorar de la migraña, es para justificar lo segundo que ha hecho, que es llamar a la empresa para decir que no va a poder ir".

COPAGO DE MEDICAMENTOS

El secretario de Estado también ha hablado sobre el borrador del anteproyecto de ley de los medicamentos y productos sanitarios que contempla reducir el copago de fármacos en las rentas más bajas. En este punto, Padilla ha indicado que esta propuesta busca "establecer un mayor número de tramos en el copago para que sea más progresivo", así como "topes de financiación en las rentas más bajas de la población activa".

"Tenemos calculado que a nivel global de toda la población, supondría que la población tendría que pagar unos 150 millones de euros menos de lo que paga en la actualidad, pero además que esos beneficios se centrarían en las poblaciones de renta más baja, que son las que ahora mismo tienen una mayor dificultad para el acceso relacionado con el copago", ha explicado el secretario de Estado.

Al hilo, Padilla ha puesto el ejemplo de la población pensionista "que tienen establecido un tope". "Entonces, una persona de población activa que cobre 17.000 euros al año y que tenga, por ejemplo, diabetes, hipertensión y bronquitis crónica, muy probablemente va a estar copagando una cantidad de dinero totalmente inasumible y que le suponga un riesgo a la hora de acceder a medicamentos", ha finalizado.