Macarena Gómez se reafirma en su controvertida opinión sobre los abusos en el mundo del cine tras las críticas recibidas

A raíz del resurgimiento 'Me too' en nuesto país y de que cada vez más mujeres, especialmente actrices y artistas, den un paso al frente para denunciar públicamente situaciones de abuso de poder o acoso sexual que han sufrido a lo largo de sus carreras profesionales, Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, no dudaban en dar su opinión durante la gala de los Premios Forqué, apuntando que denunciar está muy bien porque no se puede permitir algo "tan asqueroso como el acoso o el abuso", pero que "en lugar de en redes sociales las víctimas deberían hacerlo acudiendo a la Policía".

"Estamos creando una especie de caza de brujas también, que para mucha gente ha sido injusta. Han caído justos por pecadores, todos los tíos cagados. Pero se ha de hacer, se ha de mantener, está súper bien, pero se ha de ir con cuidado porque ya estamos hablando de un tema mayor. O sea, que yo lo que invito, o sea, que todas las chicas que tengan algún atisbo de un desgraciado, que haga lo que sea, que se vayan a la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadro, Guardia Urbana y que se dejen de Instagram" afirmaba rotundo el artista.

Macarena, por su parte, reconocía que "estoy muy en contra de lo que está sucediendo porque lo que no se puede hacer es difamando. Ir difamando a gente, que se vaya difamando a gente ante las cuales no existe ningún tipo de acusación". "Se hace daño a las carreras profesionales de muchos hombres porque se dicen cosas, se dicen, se comentan cosas sin haber pruebas ni haber acusaciones de por medio. O sea, que pare ya este movimiento. Ya te lo digo en serio" estallaba.

Unas declaraciones que han dado mucho que hablar, que han sido duramente cuestionadas, y ante las que la protagonista de 'La que se avecina' se ha reafirmado ante las cámaras de Europa Press sin cambiar ni una coma de su discurso: "El sábado hablé y opiné, y me estaban diciendo que hay que tener cuidado con lo que dices, pero claro que mantengo mis palabras, no puedo decir más".

"Cuando digo algo no pienso en la repercusión que va a tener, pero me estoy enterando de amigos míos que han sido señalados... No todos los hombres son iguales, exactamente, ni todas las mujeres son iguales. Yo siempre voy a defender a un hombre... Yo lo que digo es que si tú sufres algún tipo de acoso psicológico o físico que lo denuncies, es lo único que digo" ha aclarado, dejando claro que en ningún momento "he dicho que no exista". "Existe en cualquier gremio, pero que lo denuncies y ya está, que vayas a la Policía y lo denuncies, que se lleva a los tribunales y un juez tiene que resolver. Yo duermo tranquilamente" ha sentenciado, afirmando que tiene la conciencia muy tranquila y a pesar de la controversia que se ha creado en torno a sus declaraciones, sigue pensando que este tipo de situaciones hay que denunciarlas donde corresponde y no en redes sociales y sin dar nombres.