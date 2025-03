La música típica, seña de identidad y eje de la Navidad en Puerto Rico

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 17 dic (EFE).- Puerto Rico, conocida internacionalmente por los géneros de la salsa y el reguetón, cambia de ritmo en la época navideña para centrarse en la música típica, interpretada con instrumentos autóctonos que son parte de la identidad y la cultura puertorriqueñas.

"No hay Navidad sin nuestra música autóctona puertorriqueña. No vas a encontrar en ninguna parte de Puerto Rico una Navidad que toque otro género que no sea nuestra música", afirmó a EFE Julio César Sanabria, uno de los trovadores puertorriqueños más destacados, con más de 45 años de carrera.

Según explicó Sanabria, la música típica "ha evolucionado" a través de los años, tomando sus orígenes en que los campesinos o residentes de las zonas montañosas de Puerto Rico usaban instrumentos de cuerda como la guitarra, la bordonúa, el tiple, el güiro y el bongó.

"La música típica en sí es la que nos identifica como puertorriqueños", resaltó Sanabria sobre la época navideña en Puerto Rico, que se extiende desde el Día de Acción de Gracias en noviembre hasta las Fiestas de la Calle San Sebastián, en enero.

Y un instrumento que identifica al puertorriqueño es el cuatro, el cual sustituyó al tiple.

El cuatro originalmente tenía cuatro cuerdas (ahora son diez en cinco pares) cuando fue inventado por los jíbaros (campesinos puertorriqueños) del siglo XVI que residían en los pueblos del centro de la isla, influenciados por los instrumentos que trajeron los españoles como la bandurria, el laúd o la mandolina.

"En la Navidad, el cuatro es el instrumento que marca la música autóctona puertorriqueña. No es solo nuestro instrumento nacional, que nos identifica en el mundo, sino que nuestro oído ya está adaptado y sabe que es el padre de nuestra música típica puertorriqueña y que la mantiene viva", dijo Sanabria.

Por su parte, Edwin Feliciano, miembro fundador del grupo Zaperoko -destacado por incluir en su música los géneros de la bomba, plena, salsa y hasta ritmos brasileños- resaltó que la tradición musical navideña puertorriqueña "es muy diferente" a la de cualquier otro territorio por sus sonidos y pegajosos ritmos.

"Nuestra música es primordial. Nosotros somos el país que mejor música navideña tiene", aseguró a EFE el también trombonista.

Para Feliciano, aparte de que el cuatro puertorriqueño es fundamental en la música navideña, la temática de las canciones debe girar hacia el nacimiento del Niño Jesús, que es el objetivo de la festividad.

Feliciano reconoció además que existen muchas canciones que relatan aspectos de la festividad, como la gastronomía y la unión familiar.

El veterano músico, no obstante, lamentó la ausencia de los 'asaltos', que son juntes de personas con instrumentos, en su mayoría panderos de plena, que llegan inesperadamente de madrugada a la residencia de algún familiar o conocido para interpretar canciones de la época y seguir festejando.

"Una Navidad sin plena, no es una Navidad", afirmó a EFE Luis Gabriel Núñez, de 35 años y director musical y bajista del grupo Plena Libre, fundado por su fenecido padre, Gary Núñez, destacando como otros instrumentos esenciales los panderos y el guícharo.

Para Núñez, una Navidad en Puerto Rico sin música "es imposible", comparando este escenario con una mesa familiar sin pasteles ni lechón.

"Como vivimos la Navidad y la cultura, va todo atado", reflexionó el bajista, quien nota, cuando se acerca esta época, un cambio de actitud y comportamiento en los puertorriqueños por ser una isla mayormente cristiana y por sus tradiciones.

"En un país con tanta violencia, abandono y problemas, la música, nuestra música, sirve como enlace para que estas festividades de lazo familiar se puedan transferir a otra época. Y eso es lo que está pasando ahora", abundó. EFE

(foto) (video)