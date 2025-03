Dinamarca deniega la extradición a Japón del activista Paul Watson y lo deja en libertad

El activista Paul Watson, detenido en Dinamarca hace cinco meses por su implicación en el abordaje en el año 2010 de un barco ballenero de Japón, no será extraditado finalmente al país asiático, según las autoridades danesas, que con esta orden han permitido su puesta en libertad.

Watson, de 74 años, fue detenido el pasado mes de julio en Groenlandia, en virtud de un aviso rojo de Interpol solicitado por Japón. El Gobierno de Dinamarca finalmente ha determinado que no cabe la extradición en este caso, por lo que el activista ha quedado en libertad, como ha confirmado su abogado, Jonas Christoffersen, a la televisión pública DR.

"Después de cinco meses, está bien salir. Me alegro de que no me manden a la cárcel", ha celebrado el propio Watson, que confía en "volver a casa por Navidad", tal como muestran unas imágenes compartidas en redes sociales por su fundación. El activista, que tiene nacionalidades de Estados Unidos y Canadá, reside actualmente en Francia.

El Ministerio de Justicia de Dinamarca ha realizado "una evaluación general del caso" en la que ha tenido en cuenta los 14 años transcurridos desde los delitos que se le imputan en Japón y la falta de garantías de parte nipona de que el tiempo que pasaría entre rejas antes del posible traslado se descontaría de una hipotética condena

No obstante, y ante la expectación mediática que ha generado este caso, el ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, ha querido dejar "muy claro" en un comunicado que Dinamarca no pone en duda el sistema jurídico y político de Japón, "un país democrático guiado por el estado de Derecho", y ha recalcado que ha habido "un diálogo bueno y estrecho" entre ambas partes durante todos los procedimientos.