(AMP.) El mundo de la cultura y la política lamenta la muerte de Marisa Paredes, "artista icónica" y una "leyenda"

El mundo de la cultura y la política ha lamentado este martes el fallecimiento de la actriz Marisa Paredes, a los 78 años, a quien han calificado de "artista icónica", "leyenda" del cine, además de "gran persona".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la "voz comprometida" de Marisa Paredes con la cultura y con las causas sociales y su perspectiva "progresista" de la vida y de la sociedad y al mismo tiempo que ha ensalzado su fuerza y su carisma "absolutamente arrolladora".

"Hemos perdido a una voz muy influyente. Era difícil no ver una movilización social en la que no estuviese ella. Es un día muy triste para la sociedad española y para el cine español", ha lamentado Sánchez en declaraciones a los medios de comunicación, a la salida del Tanatorio de San Isidro de Madrid.

Precisamente, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que su "manera de interpretar" y de "vivir la vida", hacen a Paredes "una de nuestras actrices más admiradas". "Recordaremos su talento, su voz, la elegancia ética y el compromiso de quien encarnó lo más alto de la cultura española. Hasta siempre, Marisa", ha afirmado.

También el propio Ministerio ha lamentado el fallecimiento de la "artista icónica" del cine español y ha destacado que, en sus más de 60 años de carrera profesional, fue galardonada, entre otros, con el Premio Nacional de Cinematografía y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. "Se nos ha ido una leyenda. Descanse en paz, Marisa Paredes", han apuntado desde Festival de Cine de Sitges, al que se ha sumado el Festival de Cannes y el de San Sebastián.

Asimismo, se han despedido de la actriz sus compañeras Bibiana Fernández, Gracia Olayo, Rossy de Palma y actriz Aitana Sánchez-Gijón. "Amiga, compañera, diosa absoluta, luchadora, brillante, comprometida. Aunque por ahí tenemos que pasar todos, no estaba preparada esta mañana para esto", ha escrito en su cuenta de Instagram Fernández.

Por su parte, Loles León ha recordado las charlas, risas, reivindicaciones, consejos y ayudas que ambas compartieron. "Ay, cómo me duele, cariño. Marisa de mi corazón. Nuestras charlas, nuestras risas, nuestras reivindicaciones, tus consejos, tus ayudas, solidaria cien por cien, siempre ahí con todo y por todo lo injusto. Y ahora lo injusto es que te hayas ido tan pronto. Marisa divina, Marisa 'forever'. Te quiero", ha añadido.

El actor Antonio Banderas se ha mostrado "desolado" por la noticia, y como muchos compañeros del mundo de la cultura, ha coincidido en apuntar que su fallecimiento ha sido "demasiado pronto". "Desolado por el fallecimiento de Marisa Paredes, una gran dama de la interpretación. Querida amiga, nos has dejado demasiado pronto", ha asegurado.

También se ha mostrado sorprendido por la muerte de Paredes Antonio Resines, quien compartió actuación con la actriz en 'Ópera prima' (1980), la primera película que hizo él. "No tenía ni idea que podía pasar, quiero decir, sé que la vamos a palmar todos, pero no era previsible. Más o menos hacía un año que la vi, estaba bien. No sabemos muy bien cómo ha podido pasar. Es una pena", ha señalado Resines en una entrevista con Europa Press.

Mientras, el actor y director Juan Diego Botto ha calificado a la actriz como una "mujer maravillosa y comprometida" y ha asegurado que el mundo "es un poco peor" tras su muerte. "Que la tierra te sea leve, Marisa Paredes", ha apuntado.

El cineasta Juan Antonio Bayona ha añadido: "Fallece una leyenda, una presencia inmortal del cine español y más allá de sus fronteras". Para el catalán, Marisa Paredes "tenía esa aura de mito, pero era también una mujer cercana, empática y siempre atenta hacia tu persona". "La vamos a echar muchísimo de menos. Un abrazo muy grande a toda su familia y amigos, en especial a Chema", ha remachado.

El director de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite ha recordado con cariño a la actriz al acudir al tanatorio madrileño. "Fue una de las reinas de aquella televisión en blanco y negro de finales de los años 60 y primeros 70. Trabajaba también en el teatro, fue presidenta de la Academia entre 2000 y 2003, que se nos ha muerto nuestra presidenta, cosa que, evidentemente, nos afecta especialmente", ha lamentado.

UN LEGADO QUE "SIEMPRE SERÁ ETERNO"

Asimismo, la Unión de Actores y Actrices se ha referido a Paredes como "amiga y compañera" y ha subrayado que su legado "siempre será eterno". Paredes fue premio a 'Toda una vida' de la Unión de Actores y Actrices en su 28 Edición. Desde AISGE, se han mostrado "destrozados" ante la muerte de su "compañera, amiga, maestra y referente", a quien hace justo 50 días habían concedido el Premio Actúa a su trayectoria, su máximo galardón.

En el mundo de la política también se han despedido de la actriz. Es el caso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ha afirmado "qué tristeza". "Marisa Paredes no ha sido solo un emblema de nuestro cine; le debemos también que durante toda su vida fuera una gran luchadora contra las injusticias. Comprometida, defensora de los derechos y libertades: un referente", ha remarcado.

"Ha muerto Marisa Paredes, una de las mejores actrices de nuestra época y, sobre todo, una amiga. Su voz siempre estaba a disposición de quien lo necesitase, siempre defendiendo causas justas. Hoy el mundo es un poco más triste, con menos luz. Te echaremos mucho de menos. Todo mi cariño a familiares, amistades y compañeros y compañeras", ha escrito en redes sociales la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mientras que su colega, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha agregado: "Decir adiós a Marisa Paredes es despedirnos de una de las actrices españolas más importantes y más comprometidas con la cultura y la sociedad de nuestro país. Seguiremos disfrutando de su cine".

También se ha despedido de la intérprete la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos Irene Montero, quien ha compartido un vídeo de Paredes en una manifestación a favor de "Palestina libre". "Soy madrileña, soy luchadora. Palestina, no estás sola. ¡Viva Palestina libre! No en mi nombre, no pasarán", decía Paredes en el vídeo.

"Que vuele alto Marisa Paredes, orgullosa de la vida que ha entregado a la cultura, la belleza y la lucha por las causas justas", ha apuntado en ese sentido Montero.

Del mismo modo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que Marisa Paredes es "historia del cine español y una mujer comprometida que siempre luchó por un país más justo". "Mi más sentido pésame y un fuerte abrazo para su familia y seres queridos", ha destacado.

"Talento y compromiso a espuertas. Descanse en paz", ha declarado el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, mientras que el exministro de Cultura y actual presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, siente "muchísimo la pérdida" de Marisa Paredes, "una actriz inmensa, comprometida con nobles causas sociales y políticas y con un fantástico sentido del humor".