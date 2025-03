Álvaro Castillejo, contando las horas para convertirse en papá, se desmarca de la crisis de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Apurando los últimos días siendo dos antes de convertirse en padres de su primer hijo, Nicolás, dos años después de su boda, Álvaro Castillejo Preysler y Cristina Fernández han disfrutado de una cena romántica en un conocido restaurante de la capital mientras esperan impacientes la llegada de su bebé, que como han revelado ante las cámaras de Europa Press, se está haciendo de rogar más de lo esperado.

"No quiere salir. Salí de cuentas hace una semana pero no..." nos han contado, bromeando con que a pesar de que la futura mamá está caminando más de 12 kilómetros al día y haciendo incluso sentadillas "no funciona". "Esta semana sale. La idea es que sea un parto natural, pero ya ya ya, que llegue la Nochebuena tranquila que ya estoy aquí" ha añadido Cristina, confirmando que sino le programarán un parto inducido para tener al nuevo miembro de la familia con ellos antes de Navidad. "Va a ser un regalazo total, va a llegar justo antes del 24" ha comentado emocionado el sobrino de Isabel Preysler.

En los últimos días se ha especulado con que Tamara Falcó e Íñigo Onieva estarían atravesando una crisis en su matrimonio porque él estaría demasiado volcado en su restaurante, y la marquesa de Griñón le habría exigido que pasase más tiempo con ella. Una información que ha pillado por sorpresa a Álvaro, el primo favorito de la socialité: "Yo no, es que no he preguntado ni he sabido yo soy el último que se entera de todas estas cosas al final".

"Yo la veo fantástica siempre, a todo mundo bien. Para mí todo está muy bien, en este momento todo está bien" ha asegurado dejando entrever que nada hay de cierto en la comentada crisis en la pareja.