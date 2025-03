Australia conmemora el 10 aniversario de la toma de rehenes en Sídney que dejó 3 muertos

Sídney (Australia), 16 dic (EFE).- Los australianos conmemoran este lunes el décimo aniversario del fin de la toma de 18 rehenes en una cafetería de Sídney, en la que murieron dos civiles y el secuestrador, un autoproclamado clérigo iraní con ideas extremistas.

"Hoy, 10 años después de este terrible suceso que traumatizó a esta ciudad, hacemos una pausa para recordar a quienes perdieron la vida, Katrina (Dawson) y Tori (Johnson)", dijo el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en declaraciones a periodistas en la calle Martin Place, donde ocurrieron los hechos.

Albanese también rindió homenaje a aquellos que resultaron heridos o quedaron traumatizados por este "catastrófico suceso", así como agradeció al personal de emergencia por su respuesta, tras un acto que incluyó ofrendas florales y donde también participaron otras autoridades australianas y los padres de Dawson.

El 15 de diciembre de 2014, el autoproclamado clérigo iraní Man Haron Monis entró armado a la cafetería Lindt, situada en el corazón financiero de Sídney, y se atrincheró con 18 personas que en ese momento estaban en el interiordel local.

Tras casi 17 horas de cerco, la Policía irrumpió en el lugar tras escuchar tiros y después de que varios rehenes salieran huyendo del café, en una acción que concluyó con la muerte del secuestrador, el gerente del establecimiento, Tori Johnson, y la abogada Katrina Dawson.

La investigación posterior determinó que el clérigo, quien simpatizaba con el Estado Islámico, mató de un disparo a Johnson, mientras Dawson pereció por fragmentos de bala disparadas por la policía en los momentos finales del asedio.

El entonces agente de la unidad de operaciones tácticas Ben Besant, quien mató de un tiro al atacante, recordó cómo sostuvo en sus brazos a Dawson mientras agonizaba.

"Me miró y nos miramos a los ojos y me di cuenta de que no estaba bien", relató Besant en declaraciones publicadas hoy por la cadena pública australiana ABC.

En 2017, una investigación judicial independiente concluyó que la Policía intervino demasiado tarde durante la toma de rehenes y aunque si bien la eximió de responsabilidad, recomendó cambios en sus procedimientos.

Unos tres meses antes de la toma de la cafetería de Lindt, Australia aumento su alerta terrorista y aprobó una serie de leyes antiterroristas.

El pasado agosto, Australia elevó a "probable", en una escala de tres -donde cinco es el nivel más alto-, su sistema de alerta terrorista dado que los servicios de inteligencia consideran que hay un 50 % de posibilidades de que se planee o produzca un ataque terrorista en el país oceánico. EFE

