Antetokounmpo: "Si el dinero es lo que te motiva, no vas a llegar lejos"

Las Vegas (EE.UU.), 16 dic (EFE).- El griego Giannis Antetokounmpo, líder de los Milwaukee Bucks, consideró este lunes que en la vida de un deportista de elite "si el dinero es lo que te motiva, no vas a llegar lejos", en la víspera de la final de la NBA Cup que su equipo disputa en Las Vegas contra los Oklahoma City Thunder.

Lo hizo al reflexionar sobre el premio de 514,000 dólares que la NBA pone en juego para cada integrante de la franquicia que se corone campeona de la Copa en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Es dinero que te cambia la vida. Con 500,000 dólares puedes hacer el pago inicial para una casa. Puedes hacer el pago inicial para dos casas. Algunos jugadores no van a ganar ese dinero en todas sus carreras. Así que sin duda jugamos por ellos. Es una broma que hacemos en el vestuario, decimos que vamos a jugar para los chicos jóvenes. Pero esto significa mucho para todos nosotros porque es mucho dinero, reflexionó Antetokounmpo en rueda de prensa.

"En mi caso, no creo. Pienso en el dinero cuando hablamos de los jóvenes. Personalmente, no pienso en el dinero. Me encanta jugar al baloncesto y ya no es por dinero. No voy a mentir. Cuando llegué a la NBA obviamente quería hacerme cargo de mi familia, quieres permitir a tus hermanos ir a un colegio mejor que el tuyo. Quieres dar una vida mejor a tus padres, comprar una casa a tu madre", prosiguió.

"Pero al final si el dinero es lo que te motiva, no vas a llegar lejos. Tienes que tener algo que te motiva para despertarte cada día y someterte a tanto estrés. Queremos crear más arte, más momentos para recordar. Dejar un legado para mí y para mis hijos", insistió el griego.

Antetokounmpo, de 30 años, tiene un sueldo de más de 48 millones de dólares en los Bucks.

"Entiendo totalmente que es una oportunidad que te cambia la vida para los chicos jóvenes, y no solo para ellos, también para los entrenadores, los fisioterapeutas, les cambiaría la vida", dijo.

"No es solo por eso, pero quiero ganar. Juego por eso. Es una motivación extra ya que sé que si ganamos el partido, mucha gente se va a beneficiar de eso", concluyó. EFE

