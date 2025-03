Borja Jiménez: "Ante el Barça tenemos opciones"

Madrid, 14 dic (EFE).- Borja Jiménez, técnico del Leganés, asume el potencial de juego y goles del Barcelona, con su peculiar esquema táctico de defensa adelantada, pero considera que su equipo está preparado para afrontar el choque en Montjuic con garantías y dispuesto a jugar sus bazas frente al líder.

"Que jueguen con la defensa adelantada no es que sea un problema. Sabemos que defienden lejos de la portería, que juegan hacía adelante, que asumen riesgos. Esa forma de actuar les da resultado. Nosotros tenemos que cambiar algún aspecto del juego, por ejemplo la forma de atacar, ya que te obligan a hacer cosas diferentes. No obstante lo afrontaremos con garantía", señaló el técnico pepinero en conferencia de prensa.

Aunque el Barça ha cometido errores que le han costado puntos, como la última derrota en casa ante Las Palmas y el empate frente al Betis, Borja Jiménez admite que su equipo tendrá que funcionar como un bloque sólido si quiere puntuar.

"Hemos tomado nota de los errores del Barcelona. Las Palmas les ganó allí, pero también pudo perder. El Barca es el equipo más goleador en Liga y en la Champions, sabemos que nos van a generar ocasiones. Nosotros tenemos que jugar como bloque, ser solidarios y aprovechar nuestras bazas. Algo nos van a conceder por su agresividad. Creo que tendremos opciones en el partido", señaló.

Borja Jiménez, quien podría dar algunos minutos a Dani Raba, aseguró que la ausencia en el banquillo azulgrana por sanción del técnico alemán Hansi Flick no debería tener trascendencia alguna.

"No creo que incluya para nada que no esté Flick en el banquillo. Los entrenadores estamos acostrumbrados a que nos puedan expulsar, y además tenemos cuerpos técnicos como para que no se note nuestra ausencia", detalló.

El entrenador del Leganés tuvo la ocasión de sacar conclusiones interesantes del reciente partido en Butarque frente al Real Madrid, en el que los pepineros perdieron 0-3.

"Con ese partido hicimos autocrítica. A partir del 0-2 no jugamos bien, perdimos la identidad. Debemos mejorar, y eso lo hemos hablado esta semana, en la que hemos trabajado con tranquilidad", comentó.

Según explicó Jiménez, "el Barça es un equipo que te obligan a defender, con hombres que hacen el campo ancho, sobre todo con Lamine, Balde y Rafinha para entrar por los interiores con Dani Olmo y Pedri. Buscan amplitud para jugar entre líneas con gente determinante".

Ante esta situación táctica, Borja Jiménez espera de su equipo "tener más presencia defensiva, con robos y transiciones, algo que no tuvimos contra el Madrid".

Desde la decimoséptima posición en la tabla, y a un solo punto del descenso, los próximos partidos de Liga se antojan de vital importancia, pero la idea del técnico es la de saber convivir con las situaciones límites.

"Debemos estar preparados para entrar en los puestos de abajo y afrontarlo con naturalidad. Tenemos que convivir con los puestos de descenso, pero eso nos hace ser mejores, hay que mantener la tranquilidad, y saber moverse entre las zonas de dentro y fuera del peligro", explicó.

Precisó Jiménez que "en la segunda vuelta nos jugaremos todo ante rivales directos, pero esto es una carrera de fondo. El último partido lo jugaremos en casa. Ójala lleguemos a ese día con opciones y dependamos de nosotros mismos", concluyó. EFE