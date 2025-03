Dick Van Dyke, rescatado del incendio de Malibú por sus vecinos

Los Ángeles (EE.UU.), 13 dic (EFE).- El actor estadounidense Dick Van Dyke, conocido por 'Mary Poppins', fue ayudado por sus vecinos a ponerse a salvo cuando se acercó a su casa el incendio forestal en Malibú conocido como Franklin, que este viernes sigue activo.

"Estaba intentando arrastrarme hasta el coche. Estaba exhausto. No podía levantarme y tres vecinos vinieron y me sacaron, y cuando volvieron apagaron un pequeño incendio en la casa de invitados y me salvaron", declaró el intérprete, que hoy cumple 99 años, a la cadena NBC News el jueves.

En su cuenta de Facebook, Van Dyke había informado el martes de que él y su esposa, Arlene, fueron evacuados de la comunidad privada Serra Retreat de Malibú. Y en la tarde del jueves actualizó la información al decir que cuando regresaron a casa se pudieron reencontrar con su gato Bobo, quien se había perdido durante el suceso.

Avivado por fuertes vientos, el incendio Franklin alcanzó las 4.000 acres desde que se originó el pasado lunes, destruyendo al menos nueve estructuras y dejando otras nueve dañadas.

Las autoridades de Malibú reportaron este viernes avances en los esfuerzos de recuperación y anunciaron que se habían reducido las advertencias, permitiendo que algunos residentes comenzaran a regresar a sus hogares, aunque les instaron a "permanecer vigilantes y cautelosos".

Además, el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (CAL FIRE) señaló que la actividad del fuego durante la noche del jueves fue mínima y que no se había producido ningún crecimiento significativo gracias "al tiempo más fresco, una mayor humedad y la ausencia de vientos". EFE