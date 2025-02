Eva González se desmarca de las imágenes de Iker Casillas y María José Suárez juntos: "No me sorprende"

Tras protagonizar hace una semana la portada de 'Semana' en actitud cómplice y divertida en la noche madrileña, María José Suárez e Iker Casillas vuelven a copar titulares después de que este miércoles la citada revista haya publicado nuevas imágenes de la modelo y el exfutbolista en las que, dejando claro que no se esconden y no ocultan su amistad, se han dejado ver de nuevo juntos de lo más cercanos en una velada en la que no faltaron las risas y la cercanía.

Unas comentadísimas instantáneas que han vuelto a desatar los rumores de una incipiente ilusión -aunque ambos han asegurado que se conocen hace más de 20 años- y a las que ha reaccionado Eva González que, paradojas de la vida, es una de las mejores amigas de la ex de Álvaro Muñoz Escassi y además fue novia del exportero del Real Madrid entre 2005 y 2008.

"A mí me hace gracia porque me preguntáis. Yo normalmente no hablo de mis cosas, o sea, de mi vida privada yo no hablo, ¿cómo voy a hablar yo de los demás? La portada la he visto en Instagram y luego me lo han dicho, claro, pero no he visto la revista por dentro ni nada" ha expresado. "¡Yo que me voy a quedar sorprendida! ¡Anda ya. A mí en esta vida ya pocas cosas me sorprenden" ha añadido entre risas, evitando sin embargo pronunciarse sobre la amistad de María José y Casillas: "Ya sabéis que yo no hablo de lo mío, no voy a hablar de los demás" ha zanjado.

Unas declaraciones que ha hecho en la gala de los Premios 'Hombre del Año Esquire 2024', en la que como no podía ser de otra manera ha confesado quién es y será el hombre de su vida "para siempre". "Mi hijo, para todos los años, eso lo tengo clarísimo, clarísimo, no tengo ninguna duda" ha confesado.

Soltera y sin compromiso desde su separación de Cayetano Rivera en octubre de 2022, Eva asegura que aunque no cierra la puerta a enamorarse, tampoco es algo que esté buscando: "Yo estoy muy cubierta de amor por muchos sitios. Que viene alguien y me encanta y me enamoro, pues mira, lo viviré como lo he vivido cada vez que me he enamorado". "Que no, pues también estoy bien, es que yo de verdad estoy ahora mismo en un momento con mucha paz mental, con mucha tranquilidad, mucha serenidad, disfrutando mucho de mi familia, de mis amigos y sobre todo de mi niño, así que... No, no, no, no, no la echo de menos, no la echo de menos para nada, ya te digo, que llega, pues la viviré, que no, pues nada. soy super afortunada, la verdad es que sí, me siento muy querida siempre" afirma con sinceridad.

Fiel a su discreción, la presentadora de 'La Voz' ha preferido no desvelar qué fechas pasará su pequeño Cayetano con ella y cuáles con su padre estas Navidades -"nosotros nos las arreglamos y ya está, que lo sepamos nosotros es suficiente"- pero sí ha adelantado que espera ansiosa la llegada de estas fiestas que, reconoce, "siempre son muy especiales con un niño y así lo vamos a vivir en familia, sentarnos a la mesa, disfrutarlo, comerlo y beberlo, que mañana no sabemos dónde vamos a estar".

Como nos cuenta, intenta que su hijo no sea en exceso consumista con Papa Noel y los Reyes Magos. "Eso es lo que pida la carta. No pueden traer todas las cosas porque los Reyes tampoco tienen mucha capacidad y tienen que tener para todos los niños. Entonces, pues, lo que pida, todo no lo traerá, pero algunas cositas sí" afirma.

A punto de terminar 2024, Eva confiesa que ha sido "un año bueno, bonito". "Mira, todo siempre está bien, siempre y cuando haya salud. Porque si hay salud tenemos dos manos para trabajar y generar dinero, para mantenernos y ya está. Muchas veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos teniendo salud hasta que la perdemos. O alguien a quien nos importa mucho pierde o tiene un susto con esa salud. Entonces, yo para mí lo más importante es tener salud y disfrutar de los pequeños momentos y placeres de la vida. No tenemos que estar tampoco pensando en, oh, necesito, quiero. Sí, tenemos que tener sueños y metas en esta vida. Pero también saber disfrutar de las pequeñas cosas que la vida nos regala cada día" destaca.

Y aunque confiesa que "no es fácil" conciliar sus compromisos profesionales con la crianza de su hijo y "tenemos que ir haciendo encaje de bolillos y con la ayuda de nuestra familia, como todas las familias en las que trabajan los dos padres", no se puede quejar. "Yo no tengo un horario de oficina, claro que no. Pero también tengo otros días libres que lo puedo ir cuadrando y lo puedo ir viendo, como todas las familias al final, ¿no?" destaca, confirmando que tanto ella como Cayetano "intentamos siempre compaginarlo y cuadrarlo como cualquier padre y madre".