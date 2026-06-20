Al menos dos fallecidos tras un incendio en un mercado de piezas para automóviles en China

Shanghái (China), 20 jun (EFE).- Al menos dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas en un incendio en un mercado mayorista de recambios para automóviles en el centro de China, informa hoy la agencia oficial de noticias Xinhua.

Las llamas comenzaron hacia las 21:00 hora local (13:00 GMT) de este viernes en el mercado, situado en Zhengzhou, capital de la provincia central de Henan, y los bomberos las declararon extinguidas unas cuatro horas más tarde.

Según el informe de las autoridades, se evacuó a una treintena de personas, y las lesiones que presentaban los dos heridos no ponían en riesgo sus vidas.

El fuego comenzó en el tercer piso del edificio, y se propagó consumiendo materiales de goma y artículos y accesorios para decorar los automóviles, según la investigación preliminar.

Por el momento, mientras las pesquisas continúan, las fuerzas de seguridad "han tomado medidas obligatorias" contra el interventor del mercado, término que generalmente se utiliza para aludir a su detención. EFE