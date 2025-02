Ana Obregón, muy emocionada, se 'reencuentra' con Alessandro Lequio en la presentación de un partido solidario

Después de muchos preparativos, y con una mezcla de ilusión, emoción y orgullo que ha hecho que no pueda contener las lágrimas, Ana Obregón ha presentado este jueves en Madrid públicamente el partido solidario de fútbol entre artistas y famosos que se celebrará el próximo 28 de diciembre en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, y cuya recaudación irá dedicada íntegramente a la fundación Aless Lequio para la investigación del Sarcoma de Ewing, enfermedad que sufrió su hijo Aless Lequio y por la que falleció en mayo de 2020.

Un encuentro en el que participarán 80 celebrities -un éxito de convocatoria que la ha dejado sin palabras- y en el que la propia actriz, acompañada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizará el saque de honor.

Deslumbrante con un exclusivo diseño de Alejandro de Miguel confeccionado en crepe de seda rojo, Ana ha dado a conocer los detalles de esta cita tan especial acompañada por el conocido relaciones públicas Richi Castellanos y el bailaor Joaquín Cortés en una rueda de prensa en la que no ha podido evitar emocionarse, y en la que se ha 'reencontrado' públicamente con Alessandro Lequio tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra en marzo de 2023.

Ausente en la presentación por encontrarse en el plató de 'Vamos a ver', la bióloga no ha dudado en llamar por teléfono al italiano para dejar que no están distanciados sino tan unidos como siempre para continuar juntos con el legado de su hijo Aless.

"Pues mira, este año ha sido un año maravilloso. El libro que empezó mi hijo, 'El Chico de las Musarañas', porque era su deseo. El deseo de Álex era acabar el libro y crear una fundación. Bueno, no pudo ser, yo acabé el libro. Fue un año entero de trabajo, un libro escrito con muchísimo dolor. Como digo yo, con sangre. Y gracias a que miles y miles, no sé la cifra exacta, pero sé que ha sido uno o el libro de no ficción más vendido del año pasado. Entonces, gracias a eso he podido ingresar, porque cedí todos los derechos de autor a la Fundación. Se han ingresado más de 100.000 euros, que creo que es una gran cantidad. Y con esa cantidad estamos financiando ya este año un ensayo maravilloso con el doctor Mora en el Hospital San Joan de Déu, en Barcelona" ha explicado, haciendo un balance inmejorable de lo conseguido para la Fundación de Aless este 2024, al que pondrá el broche de oro con el partido de fútbol solidario. "Es muy emocionante lo que está pasando y creo que a mi hijo le encantaría" reconoce.

Sobre su relación con Lequio, que minutos antes quedaba claro que es maravillosa al llamarle en directo, Ana ha destacado la importancia de la "naturalidad en un mundo donde todo ya es tan superficial y tan frívolo. Somos un buen equipo, Alessandro y yo, y todo lo que sea por nuestro hijo lo haremos siempre. Todo, absolutamente todo". "Somos familia, siempre seremos los padres de Aless para la eternidad. Así que ha habido muchas cosas, se han escrito, se han dicho que no queríamos hablarnos, que no, que tal* Eso es absolutamente falso. Y el amor que tenía Alessandro a su hijo, como el que tengo, o que tiene a su hijo, como el que tengo yo, y el amor que tenía Aless a sus padres, que siempre le encantaba vernos juntos, eso, eso queda para siempre" ha sentenciado, dejando en el aire si Alessandro es un buen abuelo: "No hablo de eso" ha zanjado.

Y en cuanto su nieta Ana Sandra, que ahora tiene un año y 8 meses, "crezca un poquito", la actriz tiene la intención de que se involucre en la fundación porque confía en que "tome el relevo y será... me emociono, la presidenta". "Intento inculcarle, sobre todo, pues no sé, a ser buena en el sentido de saludar a las personas cuando las ve. Ella va saludando a todo el mundo por la calle. A vivir más humanamente, ¿sabes? Y bueno, espero estar haciendo un buen trabajo" desvela orgullosa, evitando entrar en detalles sobre cómo está la pequeña "porque lo que me interesa de verdad es que se hable del partido, que venga mucha gente, que a mi hijo le encantará".

Como confiesa cuando le preguntamos cómo se encuentra ella, Ana admite que su "balance personal" de 2024 es "complicado", "como una montaña rusa de emociones. Paso de estar en Disneylandia a bajar por las noches a* Es así, pero por lo menos estoy en Disneyland en algunos momentos". "El duelo de seres queridos sean padres, madres, hermanos, amigos es terrible. Que hay cinco etapas y la última etapa dicen que es la aceptación, y yo siempre digo lo mismo, para los padres no. Cuando unos padres pierden un hijo, al final, es una afirmación lo que te voy a decir, aceptas que no lo vas a aceptar nunca. No es una afirmación, acepto que no lo voy a aceptar* Un duelo para un hijo no pasa nunca" confiesa muy emocionada.

Sin embargo, ahora tiene a la pequeña Anita, que ha conseguido que vuelva a sonreír cuando creyó que no lo haría. "Es increíble, que no sé cómo explicarte ya te digo, creo que para al final de mi vida yo no sé si diré, madre mía, he vivido lo más increíble y más brillante y más bonito del mundo. He vivido en el puro infierno, he vivido* Ay, no sé, ha sido una montaña ruta de emociones mi vida" asegura.

Volcada en su nieta, la bióloga tiene claro que, al igual que Terelu, ha cerrado la puerta al amor: "Es que ¿a dónde va a venir? ¿Cuándo voy a trabajar, a la tele o a casa que estoy todo el día con Anita jugando? ¿O al supermercado cuando voy a hacer la compra? Ahí no llega y, además, es que no quiero que llegue. Es que no, es que no tengo tiempo. No, a gusto. Digo, madre mía, si lo hubiera sabido, me hubiera complicado yo antes tanto con los novios y con todo y nada. Es una maravilla, es una maravilla" ha apuntado entre risas.

Un evento en el que Ana también se ha pronunciado sobre el movimiento 'Me too' que se está desatando en nuestro país y que podría provocar que muchas mujeres denuncien situaciones de abuso que han vivido. Ella tiene claro que no lo hará. "Hay muchísimas cosas que me han llegado o podido llegar a pasar, pero no tengo ganas de sacarlo 100 años después. Lo que sí es verdad es que admiro la valentía de sacarlo y, desde luego, en cuanto a eso y en cuanto a los violadores, es que muy fácil. Lorena Bobbitt, ¿o acordáis que le cortó los huevos? Pues ya está. Se lo cortas y ya, porque si tiene que esperar a que se vayan y que con la ley del 'sí solo es sí' en tres años fuera, pues ya está, ¿no? Más rápido. Yo, si fuera ministra de Igualdad, es lo que haría. Nada de tonterías. Dos huevos fuera y ya está. A ver ahora tú, viólame, a ver a quién vas a violar" ha zanjado contundente.

Por último, la presentadora -encargada de dar las Campanadas durante años- ha salido en defensa de Lala Chus tras las críticas y comentarios que ha recibido por su peso después de que TVE haya anunciado que será la humorista quien dará las uvas con David Broncano este año. "Qué manía con transgresor, es normal. Es normal que uno quiera ser travesti, es normal que uno sea homosexual, es normal que una persona esté gorda o flaca o alta o baja, pero qué manía. Si es que a los haters les falta, en su vida privada, muchísimo amor. Y, en el fondo, cuando critican es como una confesión de lo horrible que es sus vidas, ¿sabes? Entonces, que no hagan ni puñetero caso. Como decía Buda, quien te enfada te domina" ha concluido.