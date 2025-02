Sonia Martínez y Hugo Padilla, hermana e hijo de Sonia Martínez, la recuerdan al cumplirse 30 años de su muerte

Sonia Martínez, la estrella de televisión de los años 80, vuelve a nuestras vidas tres décadas después de su fallecimiento a causa del SIDA a través del documental 'La última noche de Sonia Martínez' que TVE emitirá esta noche en La 2.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con su hermana Irene y ha confesado que la recuerda "como una mujer alegre, feliz, divertida, muy social, es que era un ser de luz, era un ser de luz. Ella entraba a cualquier sitio y parecía un sol".

Emocionada, a Irene le gustaría que se le recordase "con ese sol, con esa sonrisa, con esa alegría tan natural que le daba igual hablar con la señora de la limpieza del portal de casa que con Gunilla Von Bismarck, o sea, esa naturalidad, espontaneidad y esa vivencia es el recuerdo que a mí me gustaría que quedara".

Por otra parte, su hijo Hugo Padilla, ha desvelado que la grabación del documental ha sido un proceso "duro, por un lado duro, por otro lado emotivo, emocionante, con un poco de altibajos, con muchas emociones a flor de piel".

El hijo de la joven comunicadora cree que lo que pasó con madre, ahora no pasaría, ya que "eran otros tiempos... Ahora por lo menos han cambiado, las cosas son diferentes y está bien mostrar lo que antes estaba mal y a día de hoy se tomaría de otra manera".

Desde que supo quién era su madre, Hugo ha intentado "ver cositas", eso sí, "por tiempos" porque "hay cosas muy duras y hay cosas que no me han agradado tanto, los programas infantiles, sí, pero luego, sin embargo, ha habido otras cosas que lo he evitado".

Por último, el hijo de Sonia ha querido dejar claro que está "súper orgulloso, de principio a fin" de la vida de su madre y de lo que esta significó para la pequeña pantalla.