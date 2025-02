El Parlamento de Israel rechaza crear una comisión de investigación sobre los ataques de Hamás

El Parlamento de Israel (Knesset) ha rechazado este miércoles una moción para estudiar la posibilidad de crear una comisión de investigación para esclarecer las condiciones en que se produjeron los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023, desencadenantes de la actual guerra regional, y dirimir responsabilidades por lo ocurrido.

La votación se ha saldado con tan solo 43 votos a favor y 51 en contra, con lo que la cuestión queda apartada de la agenda parlamentaria. La iniciativa había sido presentada por el partido de la Unión Nacional, encabezado por Benny Gantz, otrora integrante del gabinete de guerra impulsado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, tras los ataques de Hamás.

De hecho, Gantz ha cargado contra los miembros de la coalición de gobierno por "intentar encubrir y evadir responsabilidades", así como por "vender la seguridad del Estado por necesidades políticas". "Nuestra gente no es estúpida, entiende perfectamente que estáis intentando hacer", ha manifestado el destacado opositor, según recoge el diario local 'The Times of Israel'.

"La masacre no puede ser encubierta. Una investigación de un evento de esta magnitud requiere un comité organizado y definido legalmente, que tenga la experiencia, el tiempo, la infraestructura de conocimiento y los recursos para investigar. Una comisión de investigación estatal es el único mecanismo que existe para investigar esto", ha argüido.

Así las cosas, el que fuera ministro de Defensa entre el año 2020 y 2022 ha argumentado que la comisión debería comenzar su investigación sobre los ataques de Hamás retrotrayéndose a los victoria del grupo islamista en las elecciones legislativas palestinas de 2006. Desde entonces, las autoridades de Gaza han estado bajo control del grupo.

Por otro lado, el ministro de Cooperación Regional, David Amsalem, ha intervenido en el Parlamento en nombre del Ejecutivo para poner en duda la imparcialidad del poder judicial y ha insinuado que el Gobierno impulsará una "comisión de investigación popular" que se encargará de "investigar toda la verdad, incluidos a los jueces".

Hamás lanzó el 7 de octubre de 2023 una ofensiva contra Israel en la que dejó casi 1.200 muertos y 240 rehenes. El Ejército israelí respondió con una cruenta campaña militar sobre el enclave palestino, que deja ya más de 44.800 muertos, incluida gran parte de la cúpula del grupo, y que ha provocado el estallido de otros conflictos en la región.