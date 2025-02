Antonio Canales toma medidas legales contra su casera tras acusarle de impagos

Tras la polémica que ha protagonizado en las últimas semanas por las acusaciones de su casera de deberle varios meses de alquiler, Antonio Canales ha acudido esta tarde al plató de 'Y ahora Sonsoles' y ha asegurado que "no debo ni un duro, la deuda es inexistente".

Canales ha confesado que nunca se ha retrasado en el pago de las mensualidades durante doce años y que muchas veces le pagó en mano "porque ella no quería que se viera reflejado en el banco".

Además, ha aclarado que cuando se enteró de las acusaciones que le estaba haciendo, le llamó y le ingresó lo que le pedía, pero al poco tiempo le cortó la luz porque "me quería echar" de la casa. Y es que la casera le ha demandado por impago y él ha hecho lo mismo pero por coacciones, alegando que le ha dejado el suministro eléctrico al mínimo.

Tras su intervención, el bailaor flamenco ha asegurado que "la profesión va por dentro, pero ahora estoy muy feliz porque me he podido expresar, he podido decir la verdad" y ha aprovechado para aclarar que "ella no me ha demandado porque no tengo ningún requerimiento ni nada".

Él si lo ha hecho, por coacción y también "por perjurio, por difamación, por manchar mi honor, por enseñar mensajes". Por último, ha desvelado que el único motivo que encuentra a que ella haya hecho esto público es porque "quiere que me vaya y me echa, pero se puede esperar hasta julio que termina mi contrato".