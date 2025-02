Thibaut Courtois: "A veces nos cuesta tanto arrancar la primera parte como la segunda"

El futbolista belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha afirmado este martes que "a veces" les "cuesta tanto arrancar la primera parte como la segunda", tras la victoria de su equipo por 2-3 en su visita a la Atalanta BC durante la jornada 6 de la fase de liga en la Champions League.

"A veces nos cuesta tanto arrancar la primera parte como la segunda, porque hemos encajado goles en esos minutos y hoy ha sido al revés. Así que estamos contentos con eso, contentos con la victoria en un campo muy difícil y ahora en casa contra el Salzburgo y fuera en Brest hay que seguir haciendo lo mismo, que el Brest lo está haciendo muy bien y el Salzburgo siempre es un rival difícil", declaró Courtois ante los micrófonos de Movistar Plus+ desde el Gewiss Stadium de Bérgamo.

"Aquí es un campo muy difícil, su manera de jugar es muy difícil. Además, van líderes en la Serie A, en Champions también iban muy bien y sabemos que era un partido difícil. Yo creo que hemos empezado muy bien, con el gol y con alguna ocasión, luego empezaron ellos a presionar un poco más y nos costó seguir jugando como lo estábamos haciendo los primeros 15-20 minutos", subrayó el guardameta merengue.

"Luego el penalti es mala suerte, te vas empate al vestuario, pero cambiamos algunas cosas y en la segunda parte mejor. Metimos dos goles rápido y luego es verdad que encajamos bastante rápido el segundo de ellos, pero mantuvimos bien de no perder, o de no empatar, y que podemos aguantar sus últimos tiros", apostilló Courtois.

Por último, habló sobre la posible lesión de Kylian Mbappé. "Creo que sintió un poco el músculo contrayéndose. No creo que haya llegado a ser algo grave, que ha parado en el momento adecuado y no creo que haya notado un pinchazo, solo que estaba yendo más duro el músculo. Entonces quizás le perdemos para el finde, pero espero que después no", zanjó.