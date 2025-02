La Audiencia Nacional confirma la inadmisión de la querella contra Zapatero por las violaciones de DDHH en Venezuela

La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la decisión del juez instructor Ismael Moreno de inadmitir la querella presentada por un grupo de particulares contra el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusan de ser "conocedor" de los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La querella, que ya fue descartada el pasado 18 de octubre por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, afirma que Zapatero "era conocedor de la comisión de los delitos de lesa humanidad, tortura y contra la integridad moral" presuntamente cometidos por el Ejecutivo bolivariano.

La Sala de lo Penal expone --en un auto recogido por Europa Press-- que, "sin cuestionar la calificación de los hechos relatados", que "no se concretan", "el recurso de apelación formulado no puede ser admitido por cuanto supondría iniciar una investigación prospectiva".

En concreto, los magistrados indican que la querella descarta, "sin razón aparente, que la actividad que sea la que haya llevado a cabo el querellado sea por razones humanitarias o como mediador entre el Gobierno de Venezuela y la oposición".

"No se presentan indicios racionales de criminalidad que justifiquen la iniciación de una investigación contra el querellado que no sea prospectiva, pues aquéllos no se desprenden de que aparezca en fotografías con miembros del Gobierno de Venezuela o de que tenga determinada opinión sobre el último resultado electoral", dicen.