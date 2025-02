Erdogan afirma que Turquía no permitirá que se divida Siria

Ankara, 10 dic (EFE).- El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, afirmó este martes que Turquía no permitirá la división de Siria y que quienes tengan intenciones en suelo del país vecino se enfrentarán a Turquía junto con el pueblo sirio.

"No podemos permitir que las tierras de Siria vuelvan a dividirse. No podemos aceptar ninguna provocación destinada a impedir que la gente regrese a sus hogares. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras algunos, envalentonados por las potencias en las que se apoyan, incendian la región", manifestó el presidente turco.

Dirigiéndose a los presidentes provinciales del partido gobernante AKP, Erdogan recordó que los 61 años de gobierno del partido Baath, en completa oscuridad durante los últimos 13 años de guerra civil, llegaron a su fin y que Siria abrazaría ahora días más brillantes.

"Se ha abierto una puerta que conduce a un futuro feliz para Siria y su pueblo. Las cabezas de organizaciones terroristas como el ISIS y el PYD, en otras partes del país, serán aplastadas en el menor tiempo posible", dijo el líder turco en referencia a grupos yihadistas y kurdos.

Así, "la integridad territorial y la soberanía de Siria se verán reforzadas en todo el país", aseguró Erdogan.

El presidente turco -cuyo ejército controla varias zonas en el norte y noroeste de Siria desde 2016- afirmó que su país no permitirá que ningún actor divida Siria.

"No permitiremos la división de Siria. Aquellos que tengan intenciones en suelo sirio nos encontrarán, junto con el pueblo sirio, de pie contra ellos", advirtió Erdogan.

"Siria pertenece a los sirios, con todos sus grupos religiosos y étnicos. Esperamos que los dolores del pasado iluminen el camino hacia una Siria fuerte en el futuro", agregó.

"Hemos hecho grandes sacrificios para que Siria alcance este nivel. No lo hicimos con quejas, sino con placer", aseguró Erdogan, al tiempo que señaló que Turquía desempeñaría un papel importante en la reconstrucción de Siria. EFE