De Paul: "En este deporte no hay memoria y te evalúan por lo que hiciste en el último encuentro"

El futbolista argentino Rodrigo de Paul, centrocampista del Atlético de Madrid, ha señalado que en el fútbol "no hay memoria" y que tanto aficionados como periodistas "evalúan" por lo hecho "en el último encuentro", de cara a jugar este miércoles ante el Slovan Bratislava durante la jornada 6 de la fase de liga en la Champions League.

"El mensaje es hacia fuera y hacia dentro. Nosotros creemos en que todo es partido a partido porque entendemos el fútbol de esa manera, porque sabemos que en este deporte no hay memoria y te evalúan por lo que hiciste en el último encuentro. Entonces mañana el Atlético de Madrid lo tiene que hacer bien porque, si no, se va a volver con la dinámica en la que se manejan las opiniones. Para nosotros el partido de mañana es el más importante y no existe otra cosa", aseguró De Paul.

"Como decía hace un mes, está bien que nos exijan, que nos pidan. Eso hace parte también al jugador de querer ir por más. Y bueno, contento por el momento, pero también entendiendo que es eso, que el fútbol son momentos y mañana esto sigue", añadió este martes en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano.

Luego valoró su buen estado de forma actual: "Creo que el jugador evoluciona diariamente y siempre se puede aprender. También considero que el fútbol es de momentos y hay que aprovecharlos. Obviamente que con el míster hablamos un montón también, es consecuencia de un montón de cosas. Pero bueno, ojalá que pueda sostenerlo en el tiempo y de eso se trata, de querer ir por más, de empujar un poco más los límites".

Además, opinó de las críticas recibidas al inicio de esta temporada. "Convivimos con todo eso. Con el correr de los años y la experiencia, vas entendiendo de eso un poco más y considero que ni antes uno es el peor ni ahora es el mejor. Todo va en una balanza y lo mejor para eso es muchas veces abstraerse de lo bueno y de lo malo, de qué dicen, de las opiniones... En el fútbol se opina un montón", subrayó.

"Para nosotros cada partido es una final. Nos gusta competir, queremos competir y la manera es... o la única manera que conocemos, es trabajando. Y ahora pensamos en el partido de mañana, que para nosotros es muy importante. Así construimos todo, pensando en el próximo partido y nada más", reiteró el mediocampista colchonero.

Por último, explicó su olfato goleador desde lejos. "Cuando llegas al área y todo eso, muchas veces la jugada te lleva a que quede ahí la pelota . Pero los goles son consecuencias, para mí lo más importante es que en el equipo conviertan los delanteros y nosotros ayudarlos de ese lado. Después, y si sirve para que el equipo gane, está bien; pero no, no me pongo a pensar en eso", zanjó De Paul sobre si piensa en marcar.