Cinco juegos de Nintendo para Android que llevan el entretenimiento a los teléfonos móviles

Nintendo es una de las empresas de videojuegos más queridas por los jugadores de todo el mundo gracias a sus consolas y a franquicias como las protagonizadas por Super Mario y Pokémon, que también han dado el salto a los dispositivos móviles, donde entretienen a los fans con un nuevo formato de jugabilidad adaptado a las pantallas táctiles.

Los videojuegos para teléfonos móviles adaptan su formato a las características de estos dispositivos y ofrecen una experiencia de juego diferente en comparación con sus homólogos de consola.

La adaptación de la jugabilidad al formato móvil se basa en los controles de pantalla táctil, que pueden funcionar bien para ciertos tipos de juegos, especialmente aquellos diseñados con mecánicas táctiles intuitivas. Pero tienen el inconveniente de que estos controles pueden ser imprecisos y menos adecuados para juegos complejos que requieren tiempos de reacción rápidos.

Los juegos para móviles destacan también por la conveniencia, ya que los jugadores pueden acceder a los juegos en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre que tengan su teléfono a mano. Y muchos de ellos integran funciones sociales, lo que les permite conectar con amigos, compartir el progreso e incluso competir en modos multijugador.

Existe una amplia variedad de videojuegos para móviles, de diferentes géneros y estilos, directamente en las tiendas de aplicaciones. Muchos de ellos, además, son gratis, con compras dentro de la aplicación disponibles para obtener nuevo contenido o ventajas adicionales para progresar, si bien esto puede generar costes inesperados.

Como contrapartida, los juegos para móviles suelen realizar un gran consumo energético, lo que se traduce en que pueden agotar rápidamente la batería del móvil. A ello se suma el consumo de datos, sobre todo en los juegos en línea con componente multijugador.

JUEGOS DE NINTENDO PARA ANDROID

Nintendo es una referencia entre los jugadores de todo el mundo y de todas las edades, quienes ahora encuentran algunos de sus títulos directamente en los dispositivos móviles. En los foros especializados, despuntan los siguientes títulos para Android:

Super Mario Run es un clásico juego de plataformas de Mario diseñado para controles táctiles. Ofrece niveles cortos y desafiantes en los que el jugador solo tiene que tocar para saltar, realizar trucos y recoger monedas.

Pokémon GO ya es un veteranos entre los juegos móviles, con ocho años a sus espaldas. Aunque no fue desarrollado directamente por Nintendo, es una colaboración entre Niantic y The Pokémon Company, que ofrece un título de realidad aumentada en el que los jugadores exploran el mundo real para atrapar Pokémon, luchar en gimnasios y participar en eventos.

El juego de rol táctico Fire Emblem Heroes reúne a personajes de varios juegos de la popular franquicia de Intelligent Systems. Presenta batallas estratégicas en mapas basados en cuadrículas, con un enfoque basado en conseguir y mejorar héroes.

Nintendo ha lanzado recientemente Animal Crossing: Pocket Camp, una versión móvil del popular juego de simulación en el que los jugadores administran un campamento e interactúan con personajes de animales antropomórficos.

Por último, entre los juegos de Nintendo para Android también destaca Dr. Mario World, un juego de rompecabezas protagonizado por el Dr. Mario y sus amigos, donde los jugadores deberán combinar cápsulas con virus para eliminarlos. Ofrece diferentes niveles y desafíos, junto con modos multijugador.