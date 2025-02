Bárbara Rey dispara como nunca contra el Rey Juan Carlos en su entrevista más esperada

Después de una semana en la que la expectación no ha dejado de ir en aumento, de más de 20 horas de grabación y de 260 preguntas a las que ha respondido sin titubear ni imponer ninguna 'línea roja' ni veto, la primera parte de la entrevista más esperada de Bárbara Rey, 'Bárbara Rey, mi verdad', ha visto la luz en un especial en Mediaset que no ha dejado a nadie indiferente y ha puesto como nunca hasta ahora en el disparadero al Rey Juan Carlos.

Tranquila, firme y con la clara intención de contar de una vez por todas su verdad, la vedette ha relatado al detalle cómo comenzó su relación con el Emérito y ha reconocido por primera vez que hizo 'chantaje' al Jefe del Estado, aunque ha dejado claro que ella no lo llamaría así sino "un préstamo", confesando que no se arrepiente y que de volver a atrás volvería a hacerlo de nuevo por sacar adelante a su familia.

EL REY JUAN CARLOS, ABSOLUTO PROTAGONISTA DE LA PRIMERA PARTE DEL ESPECIAL 'BÁRBARA REY, MI VERDAD'

Tras más de un año -desde que su hijo Ángel Cristo Jr. se sentó por primera vez en el plató de '¡De Viernes!'- en silencio, Bárbara ha dado un paso al frente y ha concedido su entrevista más sincera. "Quiero hacer esto para desmontar todas las mentiras y que queden las cosas más o menos claras" ha explicado, revelando cómo fue su 'historia de amor' con Don Juan Carlos.

Todo comenzó en el año 1977, cuando el entonces Rey la llamó por teléfono al piso en el que residía en Madrid con una amiga. En un principió, creyó que era "una broma", pero me empezó a llamar todos los días, por la mañana, tarde y noche" ha relatado.

Y fue después de un mes de llamadas "triviales" cuando Don Juan Carlos le dijo que quería conocerla personalmente. Un primer encuentro que tuvo lugar en La Zarzuela, en el que ha confesado que él estaba "guapo" -"le va a gustar que lo diga" ha asegurado- y que terminó, como ha revelado, con un beso: "Fue un beso en la boca y me quedé un poco cortada. Antes de irme me da un medallón con todos los signos del zodiaco y me dijo que no me lo pusiera, que la Reina lo conocía".

Días después se produjo su primer encuentro íntimo, en El Pardo. "Era el Pabellón de caza de Franco, era una casa muy austera. Después de un rato me cogió de la mano, y tuvimos el primer encuentro. Esperaba, por lo menos, que el primer día que estábamos juntos hubiera sido más cariñoso verbalmente, simplemente fue un poco de conversación y no hubo nada más. Cuando se lo pidió el cuerpo, que no tardó mucho, fue cuando me cogió de la mano y me llevó a la habitación" ha recordado.

"Al principio, nos veíamos todas las semanas. Las apetencias que pudiera tener a nivel sexual las satisfacía conmigo, yo siempre que lo veía nunca me iba muy feliz, yo sabía perfectamente que no había otra cosa nada más que eso. Estoy convencida que él tenía cierto cariño para mí, pero nunca supo expresármelo, nunca tuvo un detalle conmigo" ha reconocido.

Un 'idilio' del que, como asegura, la Reina Sofía era consciente: "Sabino me dijo que sí. Ella no me lo iba a decir porque tampoco nos veíamos tanto como para contarnos estas cosas. Pero cuando estuve en una recepción y en un cumpleaños, ella se detuvo mucho tiempo conmigo, se acercó a mí y me estuvo preguntando con mis hijos. Ella sabe mejor que nadie cómo es él" ha sentenciado.

"Me pude quedar embarazada del rey desde el primer día, la única que tome precauciones desde el primer día fui yo, si no las hubiera tomado me hubiera quedado embarazada, si lo hubiera querido hacer me habría podido quedar", ha añadido demoledora.

CÓMO BÁRBARA TERMINÓ SU RELACIÓN CON DON JUAN CARLOS CUANDO CONOCIÓ A ÁNGEL CRISTO

A corazón abierto, Bárbara ha desvelado que su romance con el Rey terminó cuando conoció a Ángel Cristo, en quien depositó sus confianzas para cumplir su sueño de formar una familia. "Hablé con el Rey por teléfono y le digo que vamos a dejar de vernos porque me voy a casar, le explico cómo ha surgido todo en tan poco tiempo. Que me encuentro feliz y a gusto, él me dijo que se alegraba y ya no vuelvo a tener contacto con él" ha revelado.

Sin embargo, cuando se separó del padre de sus hijos en 1989, retomó sus encuentros con el Emérito, aunque Don Juan Carlos no fue un apoyo ni en el aspecto anímico ni tampoco en el económico. "Yo lo siento mucho por él, pero a lo mejor en un momento determinado él tendría que haber hecho algo para protegerme" ha sentenciado,

BÁRBARA RECONOCE SU 'CHANTAJE' AL REY

Ha sido entonces cuando, por primera vez, la vedette ha confirmado lo que era un secreto a voces, su 'chantaje' a Don Juan Carlos, aunque ella asegura que se trató de un préstamo. "Yo no lo llamaría chantaje, lo llamaría préstamo" ha puntualizado, revelando que no se arrepiente de haber pedido dinero al Rey por su silencio y que es algo que, de volver atrás, volvería a hacer. "Si utilizó fondos de los españoles, tendrá que dar él explicaciones" ha afirmado rotunda.

Unas grabaciones en las que ha dejado claro que no tuvo nada que ver su hijo Ángel. "Cuando mi hijo dice que me ha grabado se me parte el alma, estoy quedando como si yo fuera una mala madre y yo me hubiera aprovechado de que me vea en situaciones horribles y vergonzosas, no hay derecho en lo que ha hecho conmigo" lamenta.

"Mi hijo dice que las ha hecho él, hay que pensar que en las fotografías no hay nada escabroso, dos personas que tienen buena relación y se dan dos o tres besos. El hecho de que me hubiera hecho mi hijo unas fotos de ese tipo no tendría la menor importancia. Por miedo de que tomen represalias en contra de mi hermano yo dije que las fotos las ha hecho mi hijo" asegura.

Y fue a cambio de dichas imágenes por lo que Bárbara ha confesado que recibió dinero por parte de Don Juan Carlos. "Me lo da y yo le entrego las fotografías. Yo no le llamaría chantaje, le llamaría préstamo por los servicios prestados. Quise decir que tenía esas fotografías, que iba a hacer público lo nuestro y que yo necesitaba ayuda" ha desvelado, dejando claro que no cobró la cantidad millonaria que se ha contado "en absoluto".

"Yo nunca me he quedado con el dinero de los españoles, he trabajado y me he ganado el dinero. Si me ha dado algo y verdaderamente ha utilizado el dinero de los españoles para que me den dinero, yo pediré en la demanda que tengo todavía puesta que él venga a explicar si verdaderamente ese dinero era de los Presupuestos del Estado y de los cotribuyentes. Si eso fue capaz de hacerlo un hombre que tiene tantísimo poder habría mucho que decir de él, más de lo que se ha dicho" ha afirmado, durísima con el Rey Juan Carlos.

TODAVÍA TENDREMOS QUE ESPERAR PARA VER QUÉ DICE BÁRBARA DE SU HIJO ÁNGEL

Una entrevista de la que todavía queda por emitirse una segunda parte, por lo que tan solo hemos podido ver alguna pincelada sobre cómo se siente Bárbara ante la 'traición' de su hijo Ángel. "¿Por qué me ha hecho esto mi hijo? ¿Por qué?" se pregunta sin poder contener el llanto.

Y si algo le ha dolido, como confiesa, "es que mi hijo me deje como una mala madre. Y me parece muy injusto el trato que se me ha dado sin ningún tipo de duda ni cortapisas de que lo que decía mi hijo fuera mentira. Yo he afrontado la cantidad de barbaridades que ha dicho de mí".

"Habrá cosas que no tendré más remedio que decir y que Ángel tendrá que afrontar, igual que yo he afrontado la cantidad de barbaridades ha dicho él sobre mí. Que se vaya preparando mi hijo por todo lo que voy a contar. No pienso callarme nada" ha advertido.