Álvaro Falcó e Isabelle Junot desvelan cómo vivieron la boda de Alonso Aznar y Renata Collado

Radiantes y pletóricos , Isabelle Junot y Álvaro Falcó han aterrizado en España tras su viaje a México, donde asistieron a la exclusiva boda de Alonso Aznar y Renata Collado. La pareja, visiblemente feliz, no ha dudado en compartir sus impresiones sobre un evento que, según ambos, fue todo un éxito

A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, han compartido con el equipo de Europa Press algunos detalles de la celebración y su experiencia: "Lo hemos pasado muy bien junto a todos los amigos. Ha salido todo fenomenal, están muy contentos, muy felices, y eso es lo importante", han asegurado con una sonrisa.

Por su parte, Isabelle ha comentado que no tiene información sobre los planes de luna de miel de los recién casados. "No tengo ni idea. De verdad que no sabemos", confiesa. Álvaro, sin embargo, opina sobre el futuro de la pareja y cree que podrían estar pensando en ampliar la familia pronto: "Entiendo que sí", ha dicho refiriéndose a la posibilidad de que Alonso y Renata se conviertan en padres próximamente.

El matrimonio también ha hablado de sus propias emociones y planes. Ambos han admitido que se encuentran ansiosos por reencontrarse con su hija: "Totalmente, muy contentos con ella". En cuanto a las próximas festividades, han revelado que aún no han definido nada para Navidad: "Poco plan, la verdad. Ya después de este viaje no tenemos ganas de nada".

La boda, que ha reunido a numerosos amigos y familiares al otro lado del charco, se perfila como uno de los eventos más destacados de la temporada, dejando un bonito recuerdo para familiares y amigos.