VÍDEO: Las familias de las víctimas de la dana reciben el consuelo de los Reyes en la Catedral de Valencia

Familias de las víctimas de la dana que han asistido este lunes a la misa funeral por sus seres queridos en una abarrotada Catedral de València han recibido el consuelo de los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, al finalizar la ceremonia.

Los monarcas se han acercado a los bancos donde han sido ubicados los familiares, algunos de ellos visiblemente emocionados y con las fotografías de los fallecidos. Y en esta parte central de la seo, los Reyes han abrazado, besado, dado la mano y tenido palabras de aliento para quienes han perdido a sus seres queridos en la tragedia, que deja un balance provisional de 220 víctimas mortales y cuatro desaparecidos. Los Reyes han estado alrededor de 40 minutos saludándoles.

A la salida del funeral, familiares de fallecidos han explicado a los medios de comunicación que les ha "reconfortado" asistir porque ha sido una manera de recordar a sus seres queridos víctimas de la dana, que la gente se acordaba de ellos y todos han coincidido en señalar que los monarcas les han transmitido "humanidad" y "cercanía".

Es el caso de Ana y Susana, de Catarroja, que han perdido a sus maridos, y María, de Paiporta, cuya tía ha fallecido. Asimismo, han agradecido asistir al funeral porque han podido conocer a personas que están pasando por lo mismo.

Otros familiares de fallecidos invitados a la ceremonia, en cambio, han rechazado entrar. Es el caso del vecino de Catarroja Juan José Monrabal, que perdió a su madre a la que él mismo encontró en su casa. "Faltan cuatro personas", ha dicho en referencia a los desaparecidos. "Ahora, en estos días que van a venir en Navidad, imagínate en las casas cómo vamos a estar. Muchas fiestas tendrá Mazón y muchas fiestas tendrán los políticos. Pero nosotros, en nuestra casa, lo único que vamos a tener son ganas de llorar", ha reusmido.

Tampoco ha entrado la hija de un fallecido de Picanya, que ha entrado a la seo y ha salido al ver a los representantes políticos. "Yo quería estar con las familias de los afectados; vengo y papá estoy aquí, que se me haga oír, estoy por ti; pero quiero que respetéis mi dolor y para mí no me lo han respetado porque no me apetecía verlos, no quería compartir el espacio. Para mí esto ha sido un asesinato", ha zanjado.

A las 18.50 horas los monarcas han llegado a la Puerta de los Hierros de la Catedral, donde han permanecido hasta pasadas las 20.30 horas. A su llegada han sido recibidos por aplausos mayoritarios del público mientras que en el interior se han podido igualmente escuchar aplausos y algunos gritos de ¡Viva el rey! tras el funeral.

El Arzobispo de València, monseñor Benavent, ha recibido a los monarcas a su llegada y salida de la seo y ha sido el que ha oficiado la ceremonia, concelebrada con los párrocos de las zonas afectadas, obispos valencianos, el Consejo Episcopal y el Cabildo.

"UNIR FUERZAS"

Benavent ha llamado en su homilía a "unir fuerzas en favor de los más golpeados por la tragedia" para superar "juntos" esta situación y afrontar "el futuro con esperanza" y en la que ha invocado a la "protección materna" de la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de València: "Es la que hoy está más cerca de todos los que sufren".

Precisamente la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados ha sido trasladada esta mañana desde la Basílica y ha quedado situada en el lado derecho del presbiterio, donde ha lucido un manto en color morado en señal de duelo. El Himno de la Coronación ha concluido la parte religiosa. Una de las personas que ha participado en las lecturas es un empleado de la Catedral cuya casa quedó arrasada en Catarroja.

El Gobierno ha delegado su representación en la misa en la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, así como la delegada del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha llegado a la Catedral después de los Reyes; los integrantes del Consell; la alcaldesa de València, María José Catalá; primeros ediles de la 'zona cero' y presidentes de otras comunidades autónomas han sido algunos de los asistentes a la ceremonia religiosa, a la que también han acudido representantes del mundo empresarial, como el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, o el presidente de Mercadona, Juan Roig.

GRITOS DE PROTESTA

Fuera de la Catedral, en la Puerta de los Hierros, la zona de la entrada de los Reyes y también de los familiares, se han concentrado personas que esperaban con expectación la llegada de las autoridades al funeral.

Entre ellos, y por parte de un grupo reducido, se han escuchado gritos de 'asesinos' y 'cobardes' dirigidos hacia las autoridades, cuyo acceso estaba fijado en la Puerta de los Apóstoles. Algunos han exhibido pancartas y carteles con las frases "Mazón, dimisión" y "Mazón a la presó"; "Mazón tú los has matado" o "Cárcel para Mazón, tú comías y el pueblo se moría". Algunos llevaban igualmente fotos de víctimas en los carteles.

Y otras pancartas lamentaban: "No avisastéis del peligro"; "Asesinastéis a nuestra familia" o "Vuestra incompetencia significó la muerte de nuestros familiares".

También se han acercado varias personas envueltas en banderas de España que han pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de Mazón. Una joven preguntaba en voz alta "Sánchez por qué no has venido" o "dónde está el Ejército del Rey".

Al término de la misa y mientras esperaban la salida de los Reyes, se han oído frases como "Queremos ayuda, la estamos pidiendo"; "Partidos corruptos, todos son iguales"; "Mazón no queremos tu dimisión, te queremos en prisión" o "Mazón culpable, Sánchez responsables".

