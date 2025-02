Manolo: "Estoy tranquilo con mi trabajo"

Getafe (Madrid), 9 dic (EFE).- Manolo González, entrenador el Espanyol, aseguró este lunes en rueda de prensa, tras perder 1-0 ante el Getafe, que está "tranquilo con su trabajo" y resaltó que su equipo, castigado por no haber aprovechado sus ocasiones, mereció un premio mayor en el Coliseum.

Preguntado por si siente que la directiva del Espanyol le apoya, el técnico del conjunto 'periquito' mostró estar preocupado por otros temas: "Sabemos cómo va el fútbol. Me preocupa que el Espanyol esté en Pimera División el año que viene. El equipo tiene que mejorar día a día. Mejoró contra el Celta, hoy también y si el partido hubiese acabado 1-1 hablaríamos de otra cosa. Estoy tranquilo con mi trabajo, pero estoy preocupado fuera de casa. Si haces cuatro ocasiones claras de gol, que no acaban ni en remates claros, la de Kral, la de Cheddira... es complicado ganar en Primera División".

Manolo insistió en la falta de acierto de sus jugadores en los metros finales: "A nivel de disputar el partido, de igualar al rival y de hacer cosas como el rival, creo que hoy no hemos sido peores que el Getafe. No es un tema de juego, es un tema de un campo complicado, que si no metes las cuatro claras que tienes, no puedes ganar el partido. Lo otro no me preocupa (su situación)".

Además, resaltó que el Espanyol pudo hacer cosas mejor durante el partido pero resaltó que hay que analizar el choque respecto al Getafe, que, a su juicio, no generó muchas ocasiones. "Pocas más bien, y hemos tenido muy claras que si no las metes, no puedes ganar un partido".

"No he visto que nos hayan avasallado ni dominado. Sí que nos marcan un gol, pero la primera parte tendríamos que haber terminado 1-1. Si no dominas las áreas es complicado ganar", finalizó.