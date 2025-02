Fierro, presidente del Barbastro: "Repetir contra el Barcelona es una felicidad enorme"

El presidente de la UD Barbastro, José Antonio Fierro, aseguró que es una "felicidad enorme" poder enfrentarse al FC Barcelona en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey Mapfre, en un duelo 'navideño' que ya se dio el año pasado, con un enfrentamiento en el que los aragoneses estuvieron cerca de dar la sorpresa (2-3).

"La verdad es que una felicidad enorme, ¿no? Venir al sorteo, yo personalmente por primera vez, y estar en esta tesitura de poderte enfrentar a estos grandes cuatro equipos y que, bueno, sea la primera bola que salga la nuestra y tengamos la posibilidad de repetir el partido del año pasado, pues la verdad que súper felices y a esperar el partido con muchas ganas", manifestó a los medios tras el sorteo.

Pese a que algunos preferían el Real Madrid como rival, celebran que se repita el duelo contra el Barça. "Dentro de la ciudad y dentro del equipo pues había opiniones de todo, ¿no? Pues quizás el Real Madrid por haber jugado ya el año pasado con el Barcelona, pero vamos, una alegría enorme volver a enfrentarnos al Barcelona y tener la posibilidad de la revancha de esos minutos finales en los que pudimos incluso empatar el partido. A ver este año si somos capaces de competirle así, exactamente igual", pidió el presidente.

"Hace cuatro meses, cuando me hice cargo del club, si me dicen que vamos a pasar una eliminatoria de Copa del Rey, pues probablemente no me lo creo. Hemos conseguido pasar no una, sino dos eliminatorias y tener la posibilidad de, ahora en vacaciones de Navidad, jugar contra todo un Barcelona, pues la verdad es que es una felicidad enorme", se sinceró.

Además, distendido, comentó que se debería instaurar ya este partido como algo tradicional en vacaciones de Navidad. "Cada año tenemos que hacer un partido contra el Barcelona, porque al final el año pasado fue el 7 de Enero, este año probablemente sea el 4 o el 5 de Enero. Muy contentos y deseando que vengan a Barbastro y estén tan a gusto como estuvieron el año pasado. Y competir el partido", manifestó.

Por otro lado celebró la inyección económica que supone este partido para el club. "Para un club modesto como el nuestro, con una infraestructura como la nuestra, el tener que montar toda la infraestructura necesaria para albergar un partido triplicando incluso la capacidad del estadio, pues la verdad es que es un trabajo inmenso. La suerte que tengo es que hay un gran grupo de colaboradores que van a trabajar insaciablemente para que el campo esté lo más bonito posible y podamos disfrutar de un día maravilloso", vaticinó.

"Es un alivio muy importante para un presupuesto modesto como el nuestro. La verdad que una inyección económica si conseguimos vender todas las localidades, que entiendo que no habrá problema, para venderlas. Aunque sí que es verdad que los gastos de montar un partido de estas características en nuestra casa también son importantes. Pero creo que salvaremos la temporada económicamente seguro", celebró.

"Supongo que como siempre habrá peticiones, algunas se podrán atender, evidentemente todas no porque tendríamos que tener seis campos. Pero bueno, intentaremos satisfacer a todo el mundo y que todo el mundo se quede más o menos contento", comentó sobre si ya tiene peticiones de entradas para el choque copero contra los 'culers'.