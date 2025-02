Verónica Romero desvela que no tiene ninguna relación con David Bisbal

La primera edición de 'Operación Triunfo' causó sensación, un antes y un después que no volvimos a vivir... un fenómeno artístico que a día de hoy sigue dando que hablar. Tanto es así que los entresijos de las relaciones que se crearon en la academia siguen siendo de interés por todos sus fans.

Hace unos días Verónica Romero reconocía públicamente que no tiene ninguna relación con uno de los rostros internacionales más importantes de su generación... David Bisbal.

"Yo es que con Bisbal no tengo ningún tipo de relación", algo que a priori no sorprendió porque el paso del tiempo puede conllevar perder el contacto, pero sin embargo sí que llamó la atención cuando confesó que: "Cuando una persona no te responde, para qué vas a seguir ¿no? Entonces, entiendo que su camino y el mío no tienen nada que ver".

Además, la cantante reconoció que no lo pasó bien después de su paso por 'Operación Triunfo': "Antes de quedarte en un sitio donde no te quieren y no quieres estar, lo mejor es, desde el respeto, irse".

Otra relación tiene con Manu Tenorio, con el que sigue manteniendo una amistad y desveló que le llamó cuando tuvo el problema con su vivienda alquilada: "En su momento apoyé a Manu de persona a persona, 'Manu que estoy aquí', no sé... la realidad da igual porque lo que importa es la situación y cómo están pasando las personas en ese momento".