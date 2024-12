'Emilia Pérez', de Audiard, mejor película y triunfadora de los Premios de Cine Europeo

Lucerna (Suiza), 7 dic (EFE).- 'Emilia Pérez', de Jacques Audiard, ganó este sábado el galardón a mejor película de los 37 Premios de Cine Europeo, y fue la triunfadora de esta edición al ganar también los de mejor dirección, guion y actriz, para la española Karla Sofía Gascón.

El filme de Audiard competía por el principal galardón con 14 cintas, entre ellas 'La habitación de al lado' ('The room next door', de Pedro Almodóvar, y 'The Seed of the Sacred Fig' ('La semilla de la higuera sagrada'), del iraní Mohammad Rasoulof. EFE

