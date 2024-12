Carlos Sainz: "No tengo nada que perder, así que iré a por todo"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari), que partirá tercer en el Gran Premio de Abu Dabi, ha asegurado que a pesar de que este es su último fin de semana con Ferrari no está siendo "demasiado emotivo" porque hay "muchísimo en juego" y tiene "un nivel de concentración muy alto" para luchar por el Mundial de Constructores.

"Creo que hemos progresado bien durante el fin de semana y McLaren han demostrado todo el rato que estaban un poquito por delante de todo el mundo. Yo estaba a dos o tres décimas de ellos y en la Q1 o Q2 parecía que nos estábamos acercando y he hecho buenas vueltas, pero en Q3, cuando han ido a fondo, siguen teniendo esta pequeña ventaja sobre nosotros. Todavía nos queda realizar la carrera de mañana y lo haremos todo para ver si podemos ganar la carrera", señaló tras la sesión de clasificación.

Además, señaló que su prioridad es ayudar a la 'Scuderia' a luchar por el título del Mundial de Constructores. "Lo voy a dar todo. Hoy ya he empujado en clasificación como no lo he hecho jamás. Quería esa pole y quería brindarme una buena oportunidad de ganar mañana en mi última batalla por una victoria. He tirado a fondo y mañana no tenemos nada que perder, así que iré a por todo", manifestó.

Sin embargo, el madrileño confesó que no está demasiado emocionado a pesar de disputar su último Gran Premio con el 'Cavallino Rampante'. "Para ser sincero, no ha sido un fin de semana demasiado emotivo. El nivel de concentración es muy alto porque hay muchísimo en juego", subrayó.

"Con esa oportunidad de ganar y pelear por el Mundial de Constructores la verdad es que no he tenido ni tiempo de pensar en ello. Estoy seguro de que mañana, antes o después de la carrera, me vendrá, pero hay que extraer el máximo, disfrutar de estas últimas carreras como lo he hecho hasta ahora, pilotando bien", finalizó.