México analiza mejora a derechos de repartidores de aplicaciones

(Bloomberg) -- Los legisladores mexicanos se disponen a discutir una propuesta que otorga más beneficios a los conductores y mensajeros que trabajan para aplicaciones digitales como Uber Technologies Inc., Didi Global Inc y Rappi Inc., incluidos los derechos a participar en el reparto de utilidades de las empresas, así como a formar sindicatos.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Congreso la noche del martes una propuesta de reforma a la ley laboral de México para establecer que si una persona gana el salario mínimo mensual de Ciudad México trabajando en estas aplicaciones (cerca de US$370), esta debe ser considerada como un trabajador formal y recibir todos los beneficios de la ley, “independientemente del tiempo efectivamente trabajado”, según el proyecto.

El proyecto también establece que si la persona gana menos de esa cantidad al mes, el trabajador será considerado autónomo, sin acceso a todos los beneficios.

La propuesta obligaría a las empresas a registrar y cubrir los beneficios de seguridad social de sus trabajadores, incluidos los servicios de salud, los seguros de riesgos laborales y los ahorros para el retiro. La reforma fue enviada a la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados y está previsto que se discuta en el pleno del Congreso en los próximos días.

El plan para mejorar los derechos de los trabajadores de plataformas digitales estuvo entre las 100 promesas que hizo Sheinbaum en su discurso inaugural el 1 de octubre. Cuando se presentó la propuesta más tarde ese mes, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, dijo que el proyecto de ley tendría como objetivo impactar a alrededor de 658.000 trabajadores y darles beneficios como protección contra accidentes, créditos de vivienda y licencia de maternidad.

El partido gobernante de México, Morena, cuenta con amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso. El órgano legislativo ya aprobó una serie de cambios constitucionales, entre ellos reformas al poder judicial, cambios al sector energético y un proyecto que garantiza aumentos al salario mínimo.

Otros puntos de la propuesta incluyen permitir que los trabajadores de las aplicaciones formen sindicatos y negocien colectivamente sus condiciones laborales, lo que sería exigible por las autoridades gubernamentales. Las sanciones podrían incluir multas económicas proporcionales al nivel de incumplimiento.

El proyecto de ley también prevé que los trabajadores participen en el reparto de utilidades de las empresas, siempre que hayan trabajado más de 288 horas al año. Las empresas tendrán que publicar sus informes anuales de ganancias “lo que permitiría una mayor transparencia” y respetaría los “límites razonables en las horas de trabajo”, según un documento separado sobre el proyecto de ley que está siendo discutido por los legisladores.

Para calcular las horas trabajadas, el proyecto considera que estos empleados trabajan una media de 0,75 “horas efectivas” por cada hora, ya que pasan unos 15 minutos en guardia de media por cada hora, señala el proyecto.

“Rezagados”

“Esta propuesta reconoce el papel esencial de los trabajadores de plataformas digitales, quienes, pese a ser el motor de sectores como la entrega de alimentos y el transporte, operan en un vacío legal que los deja desprotegidos”, dice el documento separado de la Cámara Baja. “Las relaciones laborales en este sector suelen ser ambiguas, ya que las plataformas digitales se posicionan como intermediarios tecnológicos y no como empleadores directos”.

Según el proyecto de ley, los trabajadores de las plataformas digitales han quedado rezagados, por lo que es necesario incorporarlos a un “régimen de derechos sociales, tales como garantías laborales, salud y vivienda”.

Una asociación de proveedores de mensajería y entrega, que representa a empresas como Rappi, Uber y Didi, mantuvo una serie de conversaciones con autoridades gubernamentales después de que se propusiera inicialmente el proyecto de ley. Las conversaciones dieron como resultado una serie de acuerdos, incluido el compromiso de que se mantendrá la “carga fiscal actual” para los proveedores de servicios, dijo el grupo, conocido como Alianza en México, en un comunicado de noviembre.

La asociación pidió al Congreso el miércoles por la noche establecer un diálogo amplio sobre la propuesta que incluya al gobierno, legisladores, representantes de las plataformas digitales y trabajadores. El grupo dijo que varios temas requieren mayor análisis, entre ellos mayor claridad sobre el régimen fiscal que se aplicará a las plataformas digitales y detalles sobre los lineamientos que emitirá el instituto de seguridad social.

Se prevé que los argumentos de las empresas se escuchen esta semana en el comité de trabajo de la Cámara Baja.

