McLaren y Ferrari se juegan el Mundial de constructores; Norris y Leclerc el subcampeonato

Adrian R. Huber

Abu Dabi, 5 dic (EFE).- Con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) matemáticamente coronado, por cuarto año seguido, hace dos carreras, en Las Vegas (EEUU), Abu Dabi acoge este fin de semana el último Gran Premio del Mundial de Fórmula Uno más largo de la historia. Y en su vigésima cuarta etapa, en el circuito de Yas Marina, se decidirá el Mundial de constructores, que se jugarán McLaren y Ferrari; y el subcampeonato de pilotos, entre el inglés Lando Norris y el monegasco Charles Leclerc.

Verstappen, de 27 años, festejó su cuarto título seguido confirmando su condición de astro insaciable al firmar su novena victoria del año -la 63 en la F1- el pasado domingo en la noche de Qatar, donde Leclerc acabó segundo y el australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero. En una carrera que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) -que sufrió un pinchazo- y Fernando Alonso (Aston Martin) -que sigue brillando a los 43 años- concluyeron sexto y séptimo, respectivamente; y en la que abandonaron -a las primeras de cambio- el argentino Franco Colapinto (Williams) y -cubierto algo más de dos tercios de recorrido- el mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

En Lusail, Norris (McLaren), que apuntaba como mínimo a la segunda plaza, concluyó décimo: tras sufrir una sanción de diez segundos de 'stop and go' -por no reducir velocidad con banderas amarillas-.

McLaren pudo haber certificado el título de constructores y Lando el subcampeonato el pasado domingo. Norris y Piastri debían sumar quince puntos más que Carlos y Leclerc para que los de Woking festejaran su noveno Mundial por equipos -el primero desde 1998-; y a Lando le valía sumar tres puntos más que el monegasco.

Pero ninguna de esas dos cosas sucedió en Qatar.

Así que ambas resoluciones tendrán lugar en el circuito de las afueras de la capital de los Emiratos Árabes Unidos; al que McLaren llega con 21 puntos de ventaja sobre Ferrari (640-619)-, y Lando -que minimizó el desastre sumando el punto extra que otorga la vuelta rápida- con sólo ocho sobre Leclerc.

Si el equipo rojo consiguiera darle la vuelta al campeonato de constructores en la última carrera, elevaría a 17 su propio récord histórico y volvería a celebrar la consecución de un título que la escudería de Maranello no festeja desde 2008.

En Yas Marina, Sainz, cuatro veces ganador en la F1 -dos de ellas este año: en Australia y en Ciudad de México-, disputará su última carrera con Ferrari, en su cuarta temporada con la 'Scuderia', con la que ha festejado todas sus victorias y 24 de sus 26 podios en la categoría reina.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que logró cinco de sus (constitutivas de récord histórico) 105 victorias en F1 en Yas Marina -donde nadie iguala esta marca- será quien reemplace el año próximo en Ferrari al talentoso piloto madrileño, que las dos próximas temporadas pilotará para Williams y que ya rodará con el monoplaza del equipo de Grove en este mismo escenario en los test de la próxima semana.

Abu Dabi, uno de los siete emiratos que conforman los EAU, debutó en el calendario en 2009 y hasta en cuatro ocasiones se ha resuelto el Mundial en su circuito. La última de ellas, en 2021, cuando, en la última vuelta de la última carrera, Verstappen -que logró ese día la segunda de sus cuatro victorias seguidas en esta pista- destronó a Sir Lewis.

En Yas Marina. Una pista de 5.281 en la que, a partir de este viernes, cuando arranquen los entrenamientos libres, se rodará con neumáticos de la gama más blanda: los C3 (duros, reconocibles por la raya blanca), C4 (medios, raya amarilla) y C5 (blandos, roja). En el primero de ellos no lo hará Carlos, que cederá su SF-24 durante la primera práctica a Arthur Leclerc, hermano menor de Charles: por lo que en la FP1 habrá dos monegascos girando con el Ferrari.

Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificación; que ordenará la parrilla de la carrera dominical, prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros. Al igual que en Qatar, en una carrera que se disputará con luz artificial.

En Abu Dabi no correrá el francés Esteban Ocon, que disputó su última prueba con Alpine en Lusail y que el año próximo será piloto de Haas, escudería con la que podrá efectuar los test que tendrán lugar en Yas Marina durante las jornadas siguientes al cierre; a cambio de que dispute su primer Gran Premio el australiano Jack Doohan -hasta ahora probador- hijo del mítico Mick Doohan, quíntuple campeón mundial de 500 cc. de motociclismo.

Alonso -32 veces victorioso en la F1, en la que cuenta 106 podios- en espera de un mejor monoplaza el año próximo, pero sobre todo con miras a 2026 -cuando entre en vigor el nuevo reglamento técnico y el coche lo haya diseñado otro genio, el inglés Adrian Newey- aspira a acabar de la mejor manera posible un año en el que exprimió todos los recursos de un flojo AMR24.

Durante el primer ensayo de este viernes tampoco rodará su compañero, el canadiense Lance Stroll, que le cederá el monoplaza verde al probador brasileño Felipe Drugovich.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), subcampeón del mundo el año pasado, tiene salir a por todas en Abu Dabi, ya que, octavo en el Mundial, a pesar de tener contrato en vigor con la escudería austriaca, ha sido cuestionado desde varios sectores, algunos de los cuáles ha llegado, incluso, a situarlo fuera de la F1 el año próximo.

Asimismo con el futuro incierto pero después de haber causado grata impresión en la mayoría de ellas, el argentino Franco Colapinto (Williams) -de 21 años- también afronta en Yas Marina -tras un fin de semana lleno de infortunios en Qatar- el que será su noveno Gran Premio desde que debutara en Monza el fin de semana del 1 de septiembre pasado. EFE