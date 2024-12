China prohíbe exportaciones de galio y germanio a EE.UU. en represalia

(Bloomberg) -- China anunció la prohibición total de exportar a Estados Unidos varios materiales cruciales para la fabricación de chips, argumentando preocupaciones por su uso militar, en una medida de represalia después de que el gobierno del presidente Joe Biden intensificara las restricciones tecnológicas a Pekín.

El galio, el germanio, el antimonio y los materiales superduros ya no podrán exportarse a EE.UU. como principio general, según informó el martes el Ministerio de Comercio en un comunicado. Pekín también impondrá una revisión más estricta del uso final de los productos de doble uso relacionados con el grafito, añadió.

“Estados Unidos ha generalizado el concepto de seguridad nacional y ha politizado y militarizado las cuestiones económicas, comerciales y tecnológicas”, afirmó un portavoz del ministerio en otro comunicado. “Ha abusado de las medidas de control de las exportaciones y ha restringido injustificadamente la exportación de ciertos productos a China”.

El anuncio se produce después de que la administración Biden impusiera nuevas restricciones a la venta a China de chips de memoria de gran ancho de banda fabricados por empresas estadounidenses y extranjeras. Fue la última salva de una campaña que se intensifica para contener las ambiciones tecnológicas de Pekín.

El gobierno del presidente Xi Jinping sometió el año pasado al galio y al germanio a una supervisión gubernamental más estricta a medida que se recrudecían las tensiones entre las mayores economías del mundo. Sin embargo, en lugar de enfrentarse a una prohibición total, los envíos de galio estaban sujetos a requisitos de licencia.

Los chips de galio se utilizan ampliamente en equipos de defensa y aeroespaciales.

Nota Original: China Bans Germanium, Gallium Exports to US in Tit-For-Tat Move

