Nyom, la próxima frontera de Mbappé

Juan José Lahuerta

Madrid, 30 nov (EFE).- Por fin en el costado izquierdo por la ausencia obligada de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, después de su oportunidad perdida en Anfield, tendrá otros noventa minutos de bonus para reivindicarse en una zona del terreno de juego propiedad del atacante brasileño. El Getafe será su rival y Allan Nyom la frontera que marcará la fina línea entre el éxito y el fracaso al jugador del Real Madrid.

Mbappé tendrá que verse las caras con uno de los jugadores más pegajosos e insistentes de la Liga. Nyom es un auténtico dolor de cabeza para cualquier rival y suple sus carencias técnicas con una combatividad, compromiso y pelea que son la extensión en el terreno de juego de José Bordalás. Es, simplemente, un tipo de jugador que cualquier entrenador querría tener en su plantilla.

Y, precisamente, el peor momento de Mbappé desde que llegó al Real Madrid este verano procedente del París Saint-Germain, coincide con el mejor momento del lateral derecho del Getafe. Nyom pisará el césped del estadio Santiago Bernabéu envuelto en un aura heroico tras su gran actuación la pasada jornada de Liga en la victoria del Getafe frente al Valladolid.

Nyom fue capaz de desatascar y sentenciar un choque que parecía destinado a terminar 0-0. Ese resultado habría sido un jarro de agua fría en la línea de flotación del Getafe, que hasta el fin de semana pasado sólo sumaba una victoria, la que firmó en el Coliseum frente al Alavés (2-0). Sin embargo, ahí estaba el soldado de Bordalás para cambiar otro marcador errático: en la segunda parte, asistió a Álvaro Rodríguez en el primer tanto del Getafe y después sentenció el choque marcando el 2-0 definitivo.

Esos dos momentos, una asistencia y un gol en un mismo partido, han sido de los mejores de Nyom en toda su carrera profesional. Nunca antes firmó esos números a lo largo de noventa minutos. En ninguno de sus equipos: Nancy, Athletic Club Arlésien, Granada, Watford, West Bromwich Albion y Leganés. Ni siquiera en su mejor estado de forma, en su primera etapa en el Getafe (temporadas 2019/20 y 2020/21) que coincidió con los dos últimos años de Bordalás antes de su regreso.

Sin Bordalás, Nyom aguantó las siete primeras jornada de Míchel en el banquillo (2021/22) y las quince siguientes de su sustituto, Quique Sánchez Flores. Entonces, hizo las maletas para marcharse al Leganés, equipo que agradeció su compromiso hasta que su contrato expiró el pasado mes de junio. Nyom no encontró destino en el mercado de verano y tuvo que sentarse a esperar algún milagro para poder jugar este temporada.

Este llegó el 8 de octubre, cuando ya habían pasado nueve jornadas de Liga y el Getafe estaba con el agua al cuello con 7 de 27 puntos posibles. La corta plantilla del conjunto azulón, la llegada de jugadores con nula o poca experiencia en Primera División (Uche, Álvaro Rodríguez, Peter Federico o Berrocal), la salida de nombres clave en otros cursos (Ünal, Greenwood, Maksimovic, Jaime Mata, Gastón Álvarez) y la lesión de un hombre importante como Borja Mayoral, obligó al club a buscar a Nyom para reclutar a un hombre con experiencia y buena reputación entre una grada que adora a 'El Poeta'.

Ese es el apodo de Nyom, cuya afición aplaude por muchos de los momentos que ha regalado a los hinchas del Getafe. Muchos recuerdan la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga Europa ante el Ajax en la que el camerunés sacó de quicio a Ryan Babel; o la imagen junto al jovencísimo Ansu Fati recriminándole una acción: "¿Tienes 18 años y te tiras así?"

Tampoco olvidan el tanto que marcó con la camiseta del Getafe al Leganés en Butarque, el 0-3 que cerró un marcador de un duelo de la máxima rivalidad y que disfrutó con una peculiar celebración paseándose por el estadio del conjunto pepinero hasta encontrar a sus aficionados. Esa acción le costó un disgusto cuando volvió a firmar por el Leganés, que pronto perdonó a Nyom, un artista para meterse a los aficionados en el bolsillo.

Otra de sus "víctimas" fue Ronald Koeman, que tuvo un encontronazo con Nyom en un partido con del Barcelona de la temporada 2019/20. El técnico neerlandés llegó a hablar con Bordalás para que pidiera a su jugador que dejara de increparle: "Nyom me ha insultado y me ha faltado muchísimo al respeto. Esto no lo acepto. Me ha dicho cosas muy feas dos o tres veces. Le he dicho a Bordalás que hable con él", explicó el neerlandés en la rueda de prensa posterior al choque.

Y es que, cuando Nyom saca sus artes a relucir, al Getafe no le va mal: desquició a Babel, y el Getafe eliminó al Ajax; celebró de forma exagerada un tanto ante el Leganés y el Getafe ganó 0-3 en Butarque; recriminó a Ansu Fati y según Koeman insultó al entrenador del Barcelona, y el Getafe ganó 1-0 al cuadro azulgrana.

Este domingo, el Bernabéu vivirá un capítulo más de las andanzas de Nyom, que seguro que no pasan desapercibidas. El lateral franco-camerunés se ocupará de frenar a Mbappé. No es el más técnico, pero sí el más pegajoso y ya avisó en su presentación tras firmar por el Getafe: "Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos". 'El Poeta', con esa frase, pudo lanzar sin querer un aviso a Mbappé y convertirse en un experto adivino. Quien sabe si en unas horas, el 'malo' es capaz de frenar al 'bueno' para vestirse de héroe y alargar la crisis de Mbappé. O no. EFE