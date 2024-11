Terelu Campos matiza su íntima confesión sexual

Terelu Campos ha reaparecido este viernes en el plató de televisión '¡De viernes!' tras recoger hace unos días la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes que le dieron a María Teresa Campos y ha hablado sobre este reconocimiento.

"Fue muy emotivo, los reyes estuvieron muy cariñosos y me hubiera gustado que pudiera haber subido mi hermana también, pero son las normas y el protocolo", ha asegurado la colaboradora de televisión sobre ese emotivo día. Además, ha explicado que fue "una sensación agridulce, bonita porque ella se lo merecía y triste porque ella hubiera disfrutado mucho recogiendo ese premio".

La hermana de Carmen Borrego también ha desvelado que estuvo hablando con los reyes y que "la reina cuando subí me dijo 'te he tocado yo' y luego estuve en el cóctel hablando con ellos un poquito, les di las gracias a los dos por la llamada que me hicieron cuando murió mi madre, me dijeron que cómo estaba, les dije que bueno y la reina me dijo 'se han dicho cosas muy bonitas de ella'".

Como no podía ser de otra manera, se ha enfrentado a la revolución que se ha creado a raíz de confesar en la revista 'Diez Minutos' que lleva nueve años sin sexo y ha querido aclarar que "no estoy cerrada al amor porque yo estoy rodeada al amor, no podría vivir sin amor, pero sí estoy cerrada a las relaciones de pareja, creo que no es tan importante tener una pareja al lado".

Para Terelu no tiene mayor importancia, ya que son cosas que "las he dicho multitud de veces durante estos años" y ha explicado que "el problema es que hay personas que no escuchan" y por eso se ha formado esta oleada de comentarios en los medios tras su entrevista.