Ucrania desmiente que modificará edad de reclutamiento a los 18 años por presiones EE.UU

Kiev, 28 nov (EFE).- La oficina presidencial ucraniana informó de que no modificará la edad de movilización militar en respuesta a las supuestas presiones de Estados Unidos para que la baje de 25 a 18 años y agregó que "no tiene sentido cuando vemos que el equipamiento previamente anunciado no está llegando a tiempo”.

Dmitró Litvin, asesor de comunicación del presidente Volodímir Zelenski, señaló en sus redes sociales que debido a estos retrasos, Ucrania carece de armas para equipar a los soldados ya movilizados”.

El asesor presidencial ucraniano respondía de este modo a las informaciones publicadas por ABC News y otros medios anglosajones según las cuales Washington estaría pidiendo a Kiev que baje la edad de movilización para reducir la inferioridad numérica de su Ejército respecto de Rusia.

“Nuestros socios tienen acceso completo a los datos y pueden comparar las promesas con las entregas que de verdad se han hecho”, dijo Litvin. “No puede pretenderse que Ucrania compense estos retrasos en logística o las vacilaciones en el apoyo con el despliegue de nuestros jóvenes varones en el frente”, reiteró el asesor de Zelenski.

Según dijeron fuentes militares a EFE, Kiev necesita armamento adicional y más hombres en el frente para poder frenar el avance ruso en el este y contraatacar con garantías para recuperar territorio.

Pese a ello, la administración de Zelenski se resiste a movilizar al segmento más joven de su población masculina adulta, en parte para no agravar aún más la delicada situación demográfica que vive el país debido a la guerra. EFE