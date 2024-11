Lucas Eguibar: "La lesión no está olvidada del todo, pero estoy cada vez mejor"

Madrid, 28 nov (EFE).- El español Lucas Eguibar, campeón mundial de boardercross de snowboard en 2021 y ganador de la Copa del Mundo seis años antes, declaró a EFE este jueves, en Madrid, que su lesión -se rompió el tendón de Aquiles del pie izquierdo el pasado mes de marzo en la prueba de la Copa del Mundo de Montafon (Vorarlberg, Austria)- "no está olvidada", pero que cada vez se encuentra "mejor", con miras al arranque de esta competición, dentro de dos fines de semana, en la estación italiana de Cervinia.

Eguibar, nacido hace 30 años en San Sebastián (Guipúzcoa), efectuó estas declaraciones en el transcurso de la presentación en la capital de España de la temporada invernal del Grupo Aramón, que integra las estaciones aragonesas de Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares.

"Me encuentro físicamente súper-bien; y mentalmente, también. Técnicamente no he podido tener tantas horas, pero me encuentro muy bien; muy a gusto. La lesión no está completamente olvidada, aún; y a la primera carrera de la temporada, en Cervinia, no llegó tan bien. Pero nuestro plan es llegar tranquilo ahora a las primeras pruebas y apretar a partir de febrero. Pero me encuentro bien, ahora mismo", explicó a Efe, este jueves, en Madrid, Eguibar, con cinco victorias y 18 podios en la Copa del Mundo.

'Luki', asimismo doble medallista de plata -individual y por equipos (junto a Regino Hernández)- en los Mundiales de Sierra Nevada'17 (Granada), no cree que la temporada que está a punto de empezar sea "de transición", en espera de la próxima, que será olímpica: habrá Juegos en Cortina d'Ampezzo (Italia).

"Ésta es una temporada en la que me enfoco en la Copa del Mundo y en los Mundiales (en St. Moritz, Suiza). Los Juegos ya vendrán. Con las lesiones que he tenido, voy año a año", comentó el campeón vasco, diploma olímpico en los Juegos de Sochi'14 (Rusia) y Pekín'22; y abanderado de España en los de PyeongChang'18 (Corea del Sur), en el marco de la presentación de la temporada de Aramón, en la que su presidente, Antonio Gericó, explicó que el grupo de estaciones aragonesas ha efectuado una inversión "de 20 millones de euros" para mejorar sus instalaciones con miras a la próxima temporada invernal.

Las pruebas de la Copa del Mundo de kilómetro lanzado de esquí en Formigal (10-13 de febrero próximo) serán el principal atractivo entre las competiciones deportivas que albergará esta temporada Aramón; que también será sede del campeonato de España de esquí en Formigal-Panticosa y la prueba del Freeride World Tour en Cerler.

"No queremos forzar, hay que ir poco a poco. Pero yo sigo tirando; y ahora nos iremos el próximo 1 de diciembre a hacer una concentración en Austria; y vamos a salir en Cervinia, en la primera prueba de la Copa del Mundo, a hacerlo lo mejor posible, pero sin presión; porque las dos últimas semanas he progresado muchísimo", declaró a Efe Eguibar, que cuenta entre sus patrocinadores a Aramón, motivo por el que el campeón guipuzcoano asistió este jueves a la presentación que tuvo lugar en Madrid. EFE