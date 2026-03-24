Disney+ Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Tráiler oficial de la segunda parte de Zootopia, película de Walt Disney Animation Studios, sitúa a los detectives Nick Wilde y a su compañera Judy Hopps en una misión especial del Departamento de Policía de Zootopia, de la cual dependerá su permanencia dentro de la corporación.

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Disney+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Disney+ Estados Unidos

Imagen de 'Zootrópolis 2'

1. Zootopia 2

Tras resolver el caso más importante de la historia de Zootopia, los policías novatos Judy Hopps y Nick Wilde se encuentran en la sinuosa pista de un gran misterio cuando Gary De’Snake llega y revoluciona la metrópolis animal.

2. Bluey’s Big Play

La experiencia está adaptada para las infancias (Gemini)

Cuando papá necesita un respiro, ¡Bluey y Bingo tienen otros planes! Acompáñalos mientras usan todos sus juegos y trucos para que papá se levante de ese puf.

3. Mickey Shorts: Mickey Bluey

"Mickey Shorts: Mickey Bluey" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Disney+)

Tras pronunciar su característica expresión “¡Oh, Toodles!”, Toodles, el asistente de La Casa de Mickey Mouse, sorprende a Mickey abriendo un portal azul. El ratón, algo torpe, cruza el portal y cae al vacío durante unos instantes, momento en que la música de fondo se transforma y comienza a sonar el tema principal de la caricatura australiana Bluey, reconocida por retratar la crianza sensible y la vida familiar cotidiana. Al aterrizar, Mickey se encuentra con la familia Heeler, que participa en un juego de “Estatuas Musicales”, y se suma con entusiasmo. A medida que avanza la actividad, se incorporan personajes como Minnie, Goofy, Pluto, Donald y Daisy.

4. Spider-Man: de regreso a casa (Spider-Man: Homecoming)

Peter Parker comienza a experimentar su recién descubierta identidad como el superhéroe Spider-Man. Después de la experiencia vivida con los Vengadores, Peter regresa a casa, donde vive con su tía. Bajo la atenta mirada de su mentor Tony Stark, Peter intenta mantener una vida normal como cualquier joven de su edad, pero interrumpe en su rutina diaria el nuevo villano Vulture y, con él, lo más importante de la vida de Peter comenzará a verse amenazado.

5. Spider-Man: Lejos de casa

Spider-Man: lejos de casa (Disney+)

Peter Parker decide irse junto a Michelle Jones, Ned y el resto de sus amigos a pasar unas vacaciones a Europa después de los eventos ocurridos en Vengadores: EndGame. Sin embargo, el plan de Parker por dejar de lado sus superpoderes durante unas semanas se ven truncados cuándo es reclutado por Nick Fury para unirse a Mysterio (un humano que proviene de la Tierra 833, una dimensión del multiverso, que tuvo su primera aparición en Doctor Strange) para luchar contra los elementales (cuatro entes inmortales que vienen de la misma dimensión y que dominan los cuatro elementos de la naturaleza, el fuego, el agua, el aire y la tierra). En ese momento, Parker vuelve a ponerse el traje de Spider-Man para cumplir con su labor.

6. Avengers: Infinity War

El todopoderoso Thanos ha despertado con la promesa de arrasar con todo a su paso, portando el Guantelete del Infinito, que le confiere un poder incalculable. Los únicos capaces de pararle los pies son los Vengadores y el resto de superhéroes de la galaxia, que deberán estar dispuestos a sacrificarlo todo por un bien mayor. Capitán América e Ironman deberán limar sus diferencias, Black Panther apoyará con sus tropas desde Wakanda, Thor y los Guardianes de la Galaxia e incluso Spider-Man se unirán antes de que los planes de devastación y ruina pongan fin al universo. ¿Serán capaces de frenar el avance del titán del caos?

7. Ron da error

Fotograma de la película "Ron da error". EFE/Foto cedida por 20th Century Studios

Ambientada en un mundo donde los robots se han convertido en los mejores amigos de los niños, Barney, un niño de 11 años, descubre que su amigo robot no funciona del todo porque ha sido dañado durante el transporte para su entrega.

8. Avengers: Endgame

Después de los eventos devastadores de ‘Vengadores: Infinity War’, el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles sean las consecuencias.. Cuarta y última entrega de la saga “Vengadores”.

9. Paradise

El actor Sterling K. Brown encarna a Xavier Collins en una escena evocadora de 'Paradise', llevando una mochila y una chaqueta de piel mientras mira a la distancia con expresión pensativa. (Disney Plus)

La tranquilidad de una comunidad apacible y acomodada, habitada por algunas de las personalidades más prominentes del mundo, se ve interrumpida bruscamente cuando ocurre un asesinato impactante y se inicia una investigación de alto riesgo.

10. Espías a escondidas

Espías a escondidas

Puede decirse que el superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett no tienen nada que ver entre sí: Lance es relajado, educado y caballeroso. Walter lo opuesto. Lo que le falta a Walter de habilidades sociales lo compensa con una dosis extra de ingenio e inventiva, con los que crea fascinantes artilugios que Lance usa en sus épicas misiones. Pero cuando los acontecimientos sorprenden con un giro inesperado, Walter y Lance tendrán que confiar el uno en el otro Y todo el mundo estará en peligro.

Disney+ y el Streaming

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Yousef Saba)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.