Pep Guardiola defiende que no pretendía "restar importancia" al "gravísimo problema" de las autolesiones

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, insistió este miércoles en que ha insistido en que no quería "restar importancia" al "gravísimo problema" de las autolesiones cuando respondió que quería hacerse "daño" al aparecer en rueda de prensa tras su encuentro de Champions de este martes con arañazos en la cabeza y un corte en la nariz.

El entrenador catalán apareció ante los medios tras el 3-3 frente al Feyenoord con visibles arañazos en la parte superior de la cabeza y la frente y con un pequeño corte visible en la nariz. Guardiola respondió que se lo había causado con una uña. "Quiero hacerme daño", bromeó.

Y este miércoles en sus redes sociales quiso aclarar su comentario. "Anoche me sorprendieron con una pregunta al final de la rueda de prensa sobre un arañazo que me había aparecido en la cara y expliqué que me lo había causado accidentalmente una uña afilada", recordó.

"Mi respuesta no pretendía en modo alguno restar importancia al gravísimo problema de las autolesiones. Sé que muchas personas luchan cada día con problemas de salud mental", explicó el técnico en sus perfiles en redes sociales.