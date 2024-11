Ángel Cristo Jr. niega haber visto las fotografías de su madre tras sus retoques estéticos

Bárbara Rey aparece este miércoles en la revista 'Lecturas' tras realizarse unos retoques estéticos en la cara porque, al parecer, los duros momentos que ha estado viviendo en los últimos meses le han pasado factura físicamente y tenía ganas de verse mejor.

Sin embargo, parece que estas fotografías han pasado desapercibidas completamente por su hijo y por su nuera, ya que al preguntarles por ellas han mostrado su más absoluta indiferencia.

Por un lado, Ana ha asegurado que no ha visto los últimos retoques de Bárbara Rey: "Ni idea cielo... Es que ni sé... es que no sé, no tengo ni idea de lo que me hablan", comentaba mientras evitaba comentar la supuesta mala situación de la vedette.

Minutos más tarde, Ángel Cristo ha reaccionado de una forma parecida a la de su mujer, pero sin articular palabra... como si de un juego de mímica se tratase, ha hecho un gesto del rostro reflejando que sí sabía que su madre se ha retocado el rostro, pero negaba con la cabeza haber visto las fotografías.