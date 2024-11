María Pombo se sincera y hace balance de su terapia de pareja con Pablo Castellano tras su grave crisis

Noche muy especial para la marca de belleza GHD, que este lunes ha celebrado su tradicional fiesta navideña rodeada de sus embajadoras y de las influencers más populares de nuestro país. Y como no podía ser de otra manera, María Pombo se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la exclusiva velada con un espectacular look inspirado en el 'iced glam', acaparando todas las miradas con un ajustadísimo vestido de sisas con escote redondo de lentejuelas en color nude y voluminosa chaqueta corta de pelo en blanco.

"No podía faltar, es el pistoletazo de... es como la inauguración de las Navidades" ha afirmado, reconociendo que este año está "muy ilusionada" con las fiestas navideñas "porque cada vez Martín se entera más y estoy muy feliz". "Las pasaremos en familia, mucho niño, y la verdad es que todos los problemas desaparecen cuando llegas a casa y pues empiezan a tener la ilusión de la Navidad. Es como maravilloso" confiesa.

El balance de este año que está a punto de terminar, "muy bueno". "Ha sido un año muy intenso y la verdad es que muy agradecida por todo lo que ha pasado" expresa, como el éxito que está teniendo la tercera temporada de la docuserie que protagoniza con sus hermanas Lucía y Marta, 'Las Pombo', en Prime Video.

Una entrega en la que, a corazón abierto, María ha desvelado que tras superar una grave crisis con su marido, Pablo Castellano, están acudiendo a terapia de pareja para "cuidar lo que realmente queremos, que es estar juntos". Y como confiesa, les ha venido "muy bien": "Me gusta que estemos trabajando en nosotros y diría que estamos en un muy, muy buen momento. La verdad, también te diré, sin expectativas, sabiendo que vamos poco a poco y muy felices, la verdad. Pero no quiero decirlo muy alto porque al final, ya sabes, la vida es así. Las relaciones con hermanos, amigos, pareja, pues pasan sus momentos. Estamos en un momento muy bueno y muy felices".

"Nunca había pensado en que podía llegar a pasar. La verdad que me encanta y es un momento en el que ni siquiera es lo que te imaginas, de peleas y lloros. Al revés, es como de abrirse, de querer entenderse, ¿sabes? Entonces estamos muy felices. Salimos de ahí como más enamorados. Es como un momento muy bueno para los dos" confiesa, admitiendo que ir a terapia con Pablo ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado este año.

En su reality también se ha sincerado sobre la nula relación que mantiene con su familia paterna, revelando que uno de sus tíos le envió una carta dejando claro que ya no eran familia. Como explica, es algo que debía a sus seguidores: "Cuando abrí mi canal de YouTube me hice muy conocida por esa vida familiar que llevábamos en Cantabria y con mis primos. Y lo dije el otro día en una entrevista. Al igual que si ahora mismo yo me tuviera que separar de Pablo, tendría que dar explicaciones, pues lo mismo pasa con mis primos. De la noche a la mañana de repente dejar de ser esa familia perfecta, pues también creo que hay que dar ciertas explicaciones". "Aunque no ha sido todo, porque si el cuento todo da para otro reality, pues sí, por lo menos dar algo y que la gente entienda un poco" añade sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura de los Pombo.

Sin embargo, aunque actualmente no hay relación, María deja la puerta a un posible acercamiento en un futuro. "Nunca digas nunca, pero yo creo que como están sucediendo las cosas, sí es un final. Pero bueno, ya veremos, ya veremos, quién sabe" reconoce.