Ecuador se tiñe de morado para reivindicar el fin de la violencia contra las mujeres

Quito, 25 nov (EFE).- Centenares de mujeres se tomaron este lunes las calles de las principales ciudades de Ecuador como Quito, Guayaquil y Cuenca para reivindicar el fin de la violencia machista y de los feminicidios, en movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En la capital ecuatoriana las mujeres realizaron un recorrido alternativo e improvisado ante la negativa del Gobierno de dejarles acceder al centro histórico de la capital, como tenían previsto.

Bajo el lema 'Contra toda la violencia, prende la resistencia', en un llamado al Estado a que trabaje por la erradicación de la violencia de género, las manifestantes denunciaron la existencia de este tipo de violencia en todas las esferas de la sociedad y clamaron porque estas agresiones no queden en la impunidad.

La marea morada, convocada por las organizaciones 'Mujeres por el cambio' y el 'Movimiento de mujeres diversas en resistencia', entre otras, estaba previsto que partiera hacia el casco histórico de la capital andina, pero ante la negativa del Gobierno, ésta se dirigió hacia el norte de Quito para finalizar frente a la Comandancia General de la Policía Nacional.

“Este 25 de noviembre es un día histórico para las mujeres y lamentamos que (el Gobierno) no respete el derecho a la organización y la movilización. Mientras una mujer es secuestrada y nos matan cada día, piensan en cerrar el centro”, denunció la presidenta de Mujeres por el cambio, Cristina Cachaguay.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, excusó el pasado domingo, junto a altos mandos militares y de la Policía, que Quito se encontraba bajo el último estado de excepción en el país, decretado por el presidente Daniel Noboa, para combatir el crimen organizado, y que el acceso al centro histórico estaría restringido.

Por su parte, Cachaguay insistió en que las mujeres tomarían de igual forma las calles tras recordar que la violencia machista se ha cobrado la vida de 214 mujeres en lo que va de año, lo que supone que una mujer es asesinada cada 37 horas en Ecuador, de acuerdo con los últimos datos de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).

También reiteró que alzarían la voz y gritarían las consignas que ellas consideran necesarias. “No nos va a decir la ministra del Interior qué gritar, qué hacer o cómo organizarnos”, dijo en referencia a las declaraciones que realizó Palencia en la víspera de la marcha.

'Ni una menos', 'Somos la voz de las que ya no están' o 'Decidimos hablar. No es no' fueron algunas de las consignas que se leyeron en los carteles y que se pudieron escuchar entre las manifestantes, además de críticas al sistema judicial y a las fuerzas del orden por la alta impunidad ante los casos de feminicidio y violencia machista denunciados.

De su lado, la también integrante de 'Mujeres por el Cambio', María Fernanda Chalá, enfatizó que “las calles son el escenario de la lucha de las mujeres” y que no tienen miedo ante las medidas tomadas por el Gobierno.

“Nos han dicho que las mujeres no podemos salir a las calles y esta es la demostración de que, efectivamente, estamos aquí”, dijo.

En Ecuador siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género entre 2017 y 2021, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

Según Aldea, desde 2014, cuando se tipificó el femicidio como delito en el código penal del país, se han registrado al menos a 1.920 mujeres, niñas o adolescentes que han sido asesinadas violentamente, por razones de género entre otros móviles. EFE

