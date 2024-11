Un grupo armado toma de rehén a un policía y roba un cajero automático en Paraguay

Asunción, 24 nov (EFE).- Un grupo armado robó la madrugada de este domingo un cajero automático cargado con cerca de 76.900 dólares, ubicado en el departamento de Paraguarí, en el centro de Paraguay, y tomó de rehén a un policía que luego fue liberado, informaron fuentes de la Policía Nacional.

Unas ocho personas, dos de ellas con armas largas, asaltaron un cajero automático del Banco Nacional de Fomento (BNF) de la ciudad de Sapucái, ubicado a unos 90 kilómetros de Asunción, señaló a Radio Ñandutí el director de la Policía Nacional de Paraguarí, el comisario Isabelino Galeano.

Los atracadores usaron una camioneta para arrancar con "un cabo" el cajero automático que la banda se llevó en ese vehículo, relató el comisario que estimó que el monto sustraído sería de aproximadamente 600 millones de guaraníes (unos 76.906 dólares al cambio actual).

En el lugar fue interceptado el suboficial Juan Cabrera, que custodiaba el cajero, y lo tomaron como rehén, luego de apoderarse de su vehículo y arma de fuego.

"Me dijeron que si yo me resistía me iban a matar", refirió Cabrera al canal Telefuturo quien relató que hombres encapuchados lo llevaron hacia la localidad de Santa Isabel, cercana a Sapucái.

Luego de perpetrar el robo, la banda liberó al agente policial y abandonó su rodado en un camino secundario.

Hace tres días, diez sujetos con armas largas atacaron con explosivos la oficina de la sucursal de Bancoop en la ciudad de Naranjal, en el departamento de Alto Paraná (este), fronterizo con Brasil, y robaron unos 350.000 dólares.

En abril pasado, el departamento de Itapúa (sureste), fronterizo con Argentina, fue declarado en emergencia de seguridad por sus autoridades locales, luego de que un grupo armado atacó con explosivos una sede del estatal Banco Nacional de Fomento (BNF) y se llevó cerca de 140.000 dólares en efectivo, en el segundo robo en la zona en menos de un mes. EFE